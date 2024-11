Borussia Dortmund gelingt gegen Sturm Graz ein Sieg, der in der Bedeutung kaum hoch genug eingeschätzt werden kann. Der BVB zeigt seine aktuell wohl größte Stärke. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Als das Spiel zwischen Borussia Dortmund Sturm Graz am Dienstagabend abgepfiffen wurde, fielen Nuri Sahin gleich mehrere Steine vom Herzen. An seiner Reaktion war das sehr gut zu erkennen.

Sein Durchatmen war in diesem Fall eher ein Durchpusten, so viel Luft kam aus ihm heraus. Seine Auftritte haben sich in den vergangenen Tagen und Wochen etwas verändert. Der enorme Druck, der auf ihn eingeprasselt ist, ging nicht spurlos an ihm vorbei.

Zumal auch der Blick auf seinen Kader nicht gerade dazu führt, dass der Stresspegel geringer wird. Im Moment ist es beinahe einfacher, jene aufzuzählen, die spielfähig sind, als jene zu benennen, die ausfallen.

Vor diesem Hintergrund muss auch der in manchen Phasen etwas zähe Auftritt gegen Sturm Graz bewertet werden. Der Reflex, Borussia Dortmund für einen vor allem im zweiten Durchgang häufig müden Vortrag zu kritisieren, ist naheliegend.