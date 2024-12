Am Rande der 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Barcelona könnte sich Nico Schlotterbeck wohl schwer verletzt haben.

Schock für Borussia Dortmund!

In der allerletzten Szene bei der 2:3-Heimniederlage am Mittwochabend in der Champions League gegen den FC Barcelona könnte sich Verteidiger Nico Schlotterbeck schwer verletzt haben.

Bei der Landung nach einem Kopfball, den er über das Tor setzte, knickte der Innenverteidiger böse um. Anschließend musste der Nationalspieler von Betreuern auf einer Trage vom Feld des Signal Iduna Parks gebracht werden.