BVB-Verteidigung: Interne Lösung unausweichlich Da das Wintertransferfenster erst zum Jahresbeginn öffnet, muss mindestens gegen die TSG Hoffenheim und den VfL Wolfsburg eine interne Lösung der Abwehrproblematik her. Will Sahin auf Erfahrung setzen, bleibt ohnehin nur eine mögliche Viererkette. Gesetzt wird Emre Can sein, der nach Wachablösung auf der Sechserposition durch Felix Nmecha in der Innenverteidigung seine zweite Renaissance erlebt und in Abwesenheit der Verletzten den Abwehrchef geben wird. Zuletzt überzeugte der Abräumer mit Unaufgeregtheit, Zweikampfstärke und Übersicht gegen die Blaugrana. Geht man den Kader durch, dürfte Ramy Bensebaini die logische Wahl als Can-Partner sein. Auch wenn der Algerier eher für seine offensiven Akzente bekannt ist, kennt Bensebaini die Innenverteidigerposition aus seiner Zeit in Gladbach. 2021/22 entfiel sogar der Großteil seiner Einsätze auf den zentralen Part der Viererkette. Mit 1,87 Meter Körpergröße bringt der 29-Jährige außerdem eine gute Statur mit. In Sachen gewonnener Zweikämpfe und verteidigter Dribblings liegt Bensebaini nur marginal unter den Werten Schlotterbecks und übertrifft sogar die Statistiken etablierter Bundesliga-Verteidiger wie Min-jae Kim oder Dayot Upamecano. Bensebainis vakanten Platz auf der linken Seite dürfte Julian Ryerson auffüllen, sofern der von Kreislaufproblemen geplagte Dauerbrenner nicht länger absent ist. Für Ryerson wird dann Yan Couto auf rechts agieren. Der Brasilianer, den der BVB im Sommer fest von Manchester City verpflichten wird, konnte bis dato kaum in Dortmund überzeugen, allerdings spielte er ausgerechnet gegen Barca erstmals richtig stark auf und leitete das 2:2 mit einem genialen Steckpass ein. Schlotterbeck-Verletzung: Can gibt skurriles Interview

BVB-Verletztenliste: Talente als Ass im Ärmel? Um die Außenverteidiger-Positionen unverändert zu lassen, könnte Sahin auch als Alternativlösung auf die eigenen Talente zurückgreifen. "Durch die Verletzungen ist es so, dass sie noch näher ranrücken. Dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie vielleicht Minuten haben können", ließ Sahin während der Personalnot bereits im Oktober verlauten. Bislang hält sich die Einsatzzeit der hauseigenen Juwele besonders in der Defensive aber in Grenzen. Filippo Mane, der als genauso abwanderungswillig wie hochveranlagt gilt, stand bereits mehrere Male im Spieltagskader des BVB, eine Minute Bundesliga-Luft sprang dabei trotz zahlreicher Lobeshymnen von Sahin noch nicht heraus. Zuletzt bremste ihn jedoch auch eine hartnäckige Wadenverletzung aus, bis zur Winterpause ist auch er nicht spielfähig. Als Emre Can sich gegen Mainz 05 einen Platzverweis einhandelte, kam mit Yannik Lührs immerhin einer der Youngster zu seinem Debüt auf höchster Ebene. Der unangefochtene Abwehrchef der U23 dürfte für Sahin die erste Wechsel-Option sein, sollte noch etwas in der defensiven Zentrale der Schwarzgelben passieren. Dass Lührs als Joker einige Minuten sammelt, davon darf ausgegangen werden. Schlotterbeck: BVB gibt erste Diagnose bekannt - und leichte Entwarnung

BVB-Ausfälle: Hummels-Rückkehr realistisch? Je nachdem, wie sich Lührs präsentiert, könnte der BVB dann auch einen möglichen Wintertransfer umgehen, der anderweitig verplantes Budget verschlingen würde. Nuri Sahin hielt sich angesichts einer potenziellen Verstärkung nach der Verletztenmisere in der Innenverteidigung bedeckt: "Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. (...) Natürlich sind wir in der Innenverteidigung nicht auf Rosen gebettet. Wir warten eine Diagnose ab und werden die Situation dann neu analysieren." Schätzt man die Situation objektiv ein, wäre ein Not-Transfer wohl eher eine unrealisitische Übersprungshandlung vonseiten des BVB. Waldemar Anton könnte zum Jahresabschluss gegen Wolfsburg wieder einsatzbereit sein, Nico Schlotterbeck hat es zumindest laut erster Diagnose nicht schlimmer erwischt. Insofern macht eine Übergangslösung vermutlich mehr Sinn. Ein Name, der im Zusammenhang mit der Verstärkung der malträtierten Dortmunder Innenverteidigung zwangsläufig fiel, ist der inzwischen schmerzlich vermisste Mats Hummels. Das Gerücht einer Hummels-Rückkehr nahm in den vergangenen Wochen durchaus Fahrt auf, nachdem Hummels bei der AS Roma komplett außen vor war und nur ganz wenige Einsatzminuten sammelte. Erst mit der Ankunft von Claudio Ranieri im November wurde Hummels von seinem Reservisten-Dasein erlöst, seitdem ist er absolute Stammkraft. Eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 ist daher ausgeschlossen. Hummels würde Geld kosten, sollte er überhaupt zum BVB zurückkehren wollen. Dieser hatte ihn bekanntermaßen im Sommer keinen neuen Vertrag gegeben. Laut "Bild" sollen auch die BVB-Bosse eine Rolle rückwärts ausschließen.

