BVB: Offensive zu harmlos! Gegen diesen FC Barcelona war mehr drin – ein Kommentar

Offensiv war man dafür zu harmlos. So viel Julien Duranville und Jamie Gittens auch gearbeitet und probiert haben, so sehr merkt man ihnen an, dass sie erst 18 und 20 sind – und eben nicht so ein Ausnahmetalent wie Lamine Yamal auf der Gegenseite.

So berechtigt die Begeisterung für das ist, was vor allem Gittens theoretisch leisten könnte und was er manchmal auch auf dem Platz andeutet, so gefährlich sind seine Schwankungen in der Entscheidungsfindung für das eigene Team. Doch der Kader bietet eben nichts wirklich Besseres an. Sicher spielen Verletzungen eine Rolle, aber auch, dass man in den letzten Jahren bei den Transfers nur selten richtig erfolgreich war.

Dass Gittens hier und da noch nicht reif genug für so ein Spiel ist, zeigte er beispielsweise beim 2:3, als er gemeinsam mit Pascal Groß den Konter von Barça einleitete. Dass die beiden Talente auf den Flügeln überhaupt so viel leisten mussten, lag an einem eher durchschnittlichen Mittelfeld. Von dort kamen kaum Impulse. Bis auf Felix Nmecha hatte niemand wirklich kreativen Ideen.