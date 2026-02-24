- Anzeige -
Champions League

Borussia Dortmund: Niko Kovac warnt vor Atalanta Bergamo

Niko Kovac ist seit Februar 2025 Trainer von Borussia Dortmund.
Niko Kovac ist seit Februar 2025 Trainer von Borussia Dortmund.

"Wir müssen scharf sein", fordert der BVB-Trainer vor dem Rückspiel in Italien.

Trainer Niko Kovac hat die Profis von Borussia Dortmund vor der hitzigen Atmosphäre bei Atalanta Bergamo gewarnt.

"Es wird 90 Minuten lang gesungen, sie werden alle Unterstützung bekommen, die sie brauchen, um ein gutes Spiel hinzulegen", sagte der Coach vor dem Play-off-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (18.45 Uhr im Liveticker auf ran.de).

"Wir müssen gut und scharf sein. Wir wollen eine Runde weiterkommen und müssen ans Limit gehen", forderte Kovac, dessen Team nach dem 2:0 im Hinspiel mit Vorteilen in den zweiten Vergleich geht. Kovac bezifferte die Chancen aufs Weiterkommen dennoch "weiterhin auf 50:50", der BVB habe "ein gutes Ergebnis - mehr auch nicht".

An der grundsätzlichen Herangehensweise werde sich nichts ändern, versprach der Kroate: "Wir kommen nicht nach Bergamo und wollen das Spiel verwalten. Wir wollen versuchen, unser Spiel durchzudrücken."

