Der Ex-Leipziger entscheidet das Rückspiel fast im Alleingang. Nun warten schwere Gegner auf Atletico.

Atletico Madrid steht dank Torjäger Alexander Sörloth zum dritten Mal in Folge im Achtelfinale der Champions League.

Der spanische Traditionsklub setzte sich nach einem Dreierpack des Norwegers in Teil zwei eines lange umkämpften Play-off-Duells mit dem Club Brügge 4:1 (2:1) durch.

Das reichte nach dem 3:3 im Hinspiel in Belgien zum Einzug in die Runde der letzten 16. Dort wartet der FC Liverpool oder Tottenham Hotspur als nächster Gegner, die Auslosung findet am Freitag statt.

Der frühere Leipziger Sörloth (23.) brachte Atletico in Führung. Doch Brügge, für das Nicolo Tresoldi von Beginn an stürmte, schlug mit Joel Ordonez (36.) zurück und hatte die große Chance zum 1:2. Johnny Cardoso (48.) und erneut Sörloth (76./87.) sorgten für die Entscheidung.