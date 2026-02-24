- Anzeige -
Champions League

Champions League: Atletico Madrid ringt Club Brügge nieder - Dreierpack Sörloth

Atleticos Alexander Sörloth (r.) erzielte drei Treffer gegen Brügge.
Atleticos Alexander Sörloth (r.) erzielte drei Treffer gegen Brügge.© AFP/SID/Thomas COEX

Der Ex-Leipziger entscheidet das Rückspiel fast im Alleingang. Nun warten schwere Gegner auf Atletico.

Atletico Madrid steht dank Torjäger Alexander Sörloth zum dritten Mal in Folge im Achtelfinale der Champions League.

Der spanische Traditionsklub setzte sich nach einem Dreierpack des Norwegers in Teil zwei eines lange umkämpften Play-off-Duells mit dem Club Brügge 4:1 (2:1) durch.

Das reichte nach dem 3:3 im Hinspiel in Belgien zum Einzug in die Runde der letzten 16. Dort wartet der FC Liverpool oder Tottenham Hotspur als nächster Gegner, die Auslosung findet am Freitag statt.

Der frühere Leipziger Sörloth (23.) brachte Atletico in Führung. Doch Brügge, für das Nicolo Tresoldi von Beginn an stürmte, schlug mit Joel Ordonez (36.) zurück und hatte die große Chance zum 1:2. Johnny Cardoso (48.) und erneut Sörloth (76./87.) sorgten für die Entscheidung.

Belgrad-Derby eskaliert! Fan-Chaoten zünden Stadion an

Sörloth erzielt die Saisontreffer 13 bis 15

Sörloth profitierte bei seinem ersten Treffer von einem Fehler von Brügge-Schlussmann Simon Mignolet. Ordonez, der kurz vor seinem Ausgleichstreffer wegen einer blutigen Nase behandelt werden musste, war nach einer Ecke von Christos Tzolis per Kopf erfolgreich.

Kurz darauf zwang Hugo Vetlesen Atléticos Torwart Jan Oblak zu einer Glanzparade (38.). Nach dem 2:1 für Madrid machten die Gäste mehr und mehr auf und fingen sich so den Konter ein, den Sörloth zu seinem 14. Saisontor nutzte.

Nach einer Flanke traf der 30-Jährige per Direktabnahme sogar noch ein drittes Mal.

