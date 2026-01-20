- Anzeige -
Champions League

Borussia Dortmund verliert bei Tottenham Hotspur: BVB, das ist nicht Champions League würdig! Ein Kommentar

  • Aktualisiert: 21.01.2026
  • 00:11 Uhr
  • Rainer Nachtwey

Borussia Dortmund erweist sich bei Tottenham wieder einmal als Aufbaugegner. Die ersten 45 Minuten sorgen für Kopfschütteln. Ein Kommentar.

5 Minuten, meinte Nico Schlotterbeck, wäre es okay gewesen. 5 Minuten von mit Nachspielzeit insgesamt 50 Minuten der ersten Halbzeit. Alle anderen 45 Minuten waren einfach nichts.

Borussia Dortmund hat es geschafft, ein Team, das in der heimischen Premier League in der Krise steckte und bei dem es eigentlich nur eine Frage zu sein schien, wann der Trainer fliegt, aussehen zu lassen, als wäre es der FC Barcelona in seiner Lionel-Messi-Hochzeit.

Der BVB hat beim 0:2 gegen Tottenham Hotspur alles vermissen lassen, was ein Team in der Champions League braucht. Zweikampfstärke, Einsatzwille, Laufbereitschaft, spielerische Klasse. Das war nichts von all dem. Das hatte nichts mit Champions League zu tun. BVB, das war erbärmlich.

Und daran war auch nicht die Rote Karte gegen Daniel Svensson in der 25. Minute schuld. Denn da spielte Dortmund bereits 20 Minuten Katastrophen-Fußball. Ob in der Defensive, in der sich Spieler vom Ball wegducken (Brandt), Zweikämpfen an der Außenlinie aus dem Weg gehen (Couto) oder Gegenspieler nicht beim Torschuss hindern (Bensebaini, Anton). Oder in der Offensive, die einfach nicht stattfand, die einzig durch einen schnell ausgeführten Abschlag des Torwarts zumindest den Ansatz von Gefahr mal kurz ausstrahlte.

Immerhin macht es etwas Hoffnung, dass die zweiten 45 bzw. 50 Minuten dann eine deutliche Leistungssteigerung waren, allerdings ließ Tottenham die Dortmunder dabei auch gewähren, verpasste es frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Das 0:2 ist eigentlich schmeichelhaft für den BVB.

Dass die Kovac-Truppe es so mit dem "Endspiel" gegen Inter Mailand in acht Tagen vor heimischer Kulisse direkt ins Achtelfinale schafft oder auch nur die Playoffs übersteht, erscheint unwahrscheinlich. Das wird nichts, wenn der BVB nur 5 Minuten Champions-League-Niveau zeigt.

