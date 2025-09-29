Anzeige
Königsklasse

Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao heute live: Champions League im TV, Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 01.10.2025
  • 08:30 Uhr

Am 2. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Athletic Bilbao. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

In der Bundesliga läuft es für Borussia Dortmund bisher sehr gut. Nach dem 4:4-Spektakel zum Champions-League-Auftakt gegen Juventus Turin, soll nun auch in der Königsklasse der erste Sieg her.

Athletic Bilbao, der am Mittwochabend im Signal-Iduna-Park gastiert dürfte allerdings etwas dagegen haben. Die Basken stehen aber schon unter Druck. Gegen Arsenal musste das Team zum CL-Start eine 0:2-Pleite hinnehmen.

Zudem läuft es auch in der heimischen Liga noch nicht nach Plan. Nach sieben Partien steht Bilbao mit zehn Punkten nur auf Rang zehn.

ran liefert alle Informationen zum CL-Spiel des BVB.

Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt?

BVB vs. Bilbao heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem BVB und Athletic Bilbao wird nicht im Free-TV übertragen.

BVB - Athletic Bilbao heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV?

Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Champions League heute live: Wo kann ich Dortmund gegen Bilbao im Livestream sehen?

Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Borussia Dortmund empfängt Bilbao heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League?

Einen Liveticker zu BVB vs. Bilbao gibt's auf ran.de.

Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao

  • Spiel: Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao
  • Datum und Uhrzeit: 1. Oktober 2025; 21:00 Uhr
  • Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Ernesto Valverde (Athletic Bilbao)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Livestream: DAZN
  • Liveticker: ran.de
