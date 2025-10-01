Anzeige
Niederlage bei Galatasaray

FC Liverpool verliert in der Champions League - Kritik an Florian Wirtz wächst: "Er ist nicht auf der Höhe"

  • Aktualisiert: 01.10.2025
  • 09:39 Uhr
  • SID

Zum zweiten Mal in Folge verlor der FC Liverpool - und erneut fokussiert sich die Kritik auf Florian Wirtz. Diesmal zählt ihn eine Legende des LFC an.

Nach der überraschenden Champions-League-Pleite des FC Liverpool bei Galatasaray Istanbul wächst auch die Kritik an Florian Wirtz. Vor allem Jamie Carragher, Ex-Spieler der Reds, richtete in seiner Analyse bei "CBS Sports" den Fokus auf den deutschen Nationalspieler. "Im Moment denke ich nicht, dass die Balance im Team stimmt, und der offensichtlichste Fall ist Florian Wirtz", sagte Carragher nach Liverpools 0:1 in der Türkei.

"Er ist einfach nicht auf der Höhe. Er ist ein junger Kerl, der in eine neue Liga kommt – er hat noch viel Zeit als Liverpool-Spieler vor sich, aber ich meine, er muss jetzt aus der Mannschaft genommen werden", forderte Carragher (47).

Florian Wirtz beim FC Liverpool "verloren": Englische Presse gnadenlos

Liverpool müsse erst die Stabilität der vergangenen Saison wiederfinden und Selbstvertrauen aufbauen, ergänzte der Ex-Verteidiger, der von 1996 bis 2013 mehr als 500 Partien für den Verein bestritten hatte.

Nicht nur Carragher kritisierte Wirtz, der für 116 Millionen Pfund (ca. 132 Millionen Euro) plus Boni aus Leverkusen auf die Insel gewechselt war. Die Sun bescheinigte Wirtz, "unter der Last der Erwartungen zu leiden". Die BBC schrieb, der 22-Jährige wirke derzeit "verloren", zudem müsse er sich noch an das Tempo beim englischen Meister gewöhnen. Für Liverpool war es die zweite Niederlage nacheinander. "Ich sehe gerade keine Spitzenmannschaft", sagte Carragher.

