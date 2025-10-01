Zum zweiten Mal in Folge verlor der FC Liverpool - und erneut fokussiert sich die Kritik auf Florian Wirtz. Diesmal zählt ihn eine Legende des LFC an.

Nach der überraschenden Champions-League-Pleite des FC Liverpool bei Galatasaray Istanbul wächst auch die Kritik an Florian Wirtz. Vor allem Jamie Carragher, Ex-Spieler der Reds, richtete in seiner Analyse bei "CBS Sports" den Fokus auf den deutschen Nationalspieler. "Im Moment denke ich nicht, dass die Balance im Team stimmt, und der offensichtlichste Fall ist Florian Wirtz", sagte Carragher nach Liverpools 0:1 in der Türkei.

"Er ist einfach nicht auf der Höhe. Er ist ein junger Kerl, der in eine neue Liga kommt – er hat noch viel Zeit als Liverpool-Spieler vor sich, aber ich meine, er muss jetzt aus der Mannschaft genommen werden", forderte Carragher (47).