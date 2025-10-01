Champions League: Pressestimmen zum Galatasaray-Sieg gegen den FC Liverpool - "Höllenabend für LFC"

Am zweiten Spieltag der Champions League hat Galatasaray Istanbul das mit Stars gespickte Team aus Liverpool überraschend geschlagen. ran zeigt die internationale Pressestimmen zum Spiel.

Mit einem 1:0-Heimerfolg setzte sich Galatasaray Istanbul gegen den aktuellen Premier-League-Sieger aus Liverpool durch. Damit haben die Türken in der Champions League ein erstes Ausrufezeichen gesetzt.

Während die türkischen Medien von einer historischen Nacht schreiben, kritisiert die britische Presse den amtierenden Meister scharf. Arne Slot musste zudem zwei Verletzungen hinnehmen.

ran zeigt die Pressestimmen zum Heimerfolg von "Gala".