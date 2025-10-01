"Desaströser Abend"
Champions League: Pressestimmen zum Galatasaray-Sieg gegen den FC Liverpool - "Höllenabend für LFC"
- Veröffentlicht: 01.10.2025
- 09:56 Uhr
- ran.de
Am zweiten Spieltag der Champions League hat Galatasaray Istanbul das mit Stars gespickte Team aus Liverpool überraschend geschlagen. ran zeigt die internationale Pressestimmen zum Spiel.
Mit einem 1:0-Heimerfolg setzte sich Galatasaray Istanbul gegen den aktuellen Premier-League-Sieger aus Liverpool durch. Damit haben die Türken in der Champions League ein erstes Ausrufezeichen gesetzt.
Während die türkischen Medien von einer historischen Nacht schreiben, kritisiert die britische Presse den amtierenden Meister scharf. Arne Slot musste zudem zwei Verletzungen hinnehmen.
ran zeigt die Pressestimmen zum Heimerfolg von "Gala".
England
"BBC": "Liverpool verlor gegen Galatasaray in einer ohrenbetäubenden Nacht in Istanbul"
Daily Mail": "Victor Osimhens Elfmeter besiegt die Reds, die in dem höllischen Chaos keine Ruhe finden und Arne Slot vor Probleme stellen"
"Sky Sports": "Desaströser Abend für Liverpool, Galatasaray gewinnt und die Reds haben doppelte Verletzungssorgen"
"The Guardian": "Osimhen führt Galatasaray zum Sieg an einem Höllenabend für Liverpool"
"Daily Mirror": "Katastrophe in der Türkei! Slots umstrittene Salah-Entscheidung geht nach hinten los und Liverpool fürchtet zwei Verletzte während der Niederlage gegen Galatasaray"
Türkei
"Spor Arena": "Galatasaray spielt historisch gegen Liverpool. Die Gelb-Roten besiegten den englischen Riesen durch Osimhens Tor mit 1:0."
"CNN Türk": "Historischer Sieg unseres Vertreters in der Champions League"
"TRT Spor": "Victor Osimhen schreibt Geschichte - Galatasaray besiegt Liverpool mit einem 1:0"
Externer Inhalt
Deutschland
"Sportschau": "Ekstase in Istanbul - Galatasaray düpiert Liverpool"
"Kicker": "Ideenlose Reds: Galatasaray setzt Ausrufezeichen gegen Liverpool"
"Sky": "Galatasaray besiegt Liverpool - Nationalspieler Florian Wirtz und der FC Liverpool sind in der Champions League böse gestolpert"