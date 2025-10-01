Anzeige

Eintracht Frankfurt: Junges Team zahlt Lehrgeld Denn es war klar, dass die mit rund 24 Jahren vom Durchschnittsalter her jüngste Truppe der Bundesliga Lehrgeld zahlen wird. Das bleibt nicht aus, und ist zwar schmerzhaft, aber für die Entwicklung einer Mannschaft unerlässlich, um Schritte nach vorne zu machen. Wenn man mit den Rückschlägen umzugehen weiß, sie einordnen und die richtigen Lehren daraus ziehen kann. Deshalb ist die Situation so gefährlich. Denn die defensiven Probleme der Hessen werden immer eklatanter. Vor dem 5:1 am ersten Spieltag der Champions League gegen Galatasaray Istanbul gab es ein 1:3 bei Bayer Leverkusen, nach der Gala-Gala ein 3:4 gegen Union Berlin, dann das 6:4 nach 6:0-Führung bei Borussia Mönchengladbach und nun das 1:5 in Madrid.

Eintracht Frankfurt: Schwankungen ufern aus Die Schwankungen stechen deutlich ins Auge, ebenso wie die Anzahl der Gegentore. Es sind Ausschläge, die zwar ein Stück weit normal sind, inzwischen aber zu sehr ausufern. Denn die offensive Qualität der Hessen kann die defensiven Defizite längst nicht mehr ausgleichen. Es fehlen Balance und Stabilität. Was aber fast noch schwerer wiegt: Die Hessen drohen in einen Negativstrudel zu geraten. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich so eine Phase verselbständigt. Am Samstag kommt der FC Bayern München (18:30 Uhr im Liveticker), der aktuell ebenfalls in Topform agiert.

Eintracht Frankfurt: Strammes Programm Nach der Länderspielpause geht es dann zum SC Freiburg, ehe in der Champions League der FC Liverpool kommt, in der Liga der FC St. Pauli und im DFB-Pokal Borussia Dortmund. Trainer Dino Toppmöller ist nun gefragt, die richtigen Konsequenzen zu ziehen und wirkungsvolle Entscheidungen zu treffen. Jung hin oder her – den Kader dafür hat er. Seine Aufgabe ist es, eine spielerische Struktur auf den Platz zu bekommen. In der Kritik steht er nicht, bei der Pleite in Madrid wurden aber seine Einwechslungen nach dem zwischenzeitlichen 1:3 hinterfragt, da die Eintracht prompt wieder den Rhythmus verlor. Einwände, die eine allgemeine Tonart treffen: Es rumort, es gibt erste Sorgenfalten.

