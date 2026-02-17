Champions League: Blitzstarter Guirassy ebnet den Weg - dominanter BVB auf Achtelfinal-Kurs

Borussia Dortmund verschafft sich eine exzellente Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale. Atalanta Bergamo wird kaum mal gefährlich. Mit einer BVB-Decke um die Hüfte ließ sich Serhou Guirassy mit seinen Teamkollegen vor der Südtribüne feiern. Borussia Dortmund hat dank seines hellwachen Torjägers den Grundstein für den Einzug ins Achtelfinale der Champions League gelegt und sich auch von widrigen Bedingungen nicht stoppen lassen. Der von großen Personalsorgen in der Abwehr geplagte BVB gewann sein Playoff-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo 2:0 (2:0) und reist nun mit einem komfortablen Polster zum zweiten Vergleich in der kommenden Woche in Italien. CL-Highlights immer mittwochs ab 23 Uhr auf Joyn streamen "Das dritte Tor wäre mir noch ganz lieb gewesen", sagte Kapitän Julian Brandt bei Prime Video: "Ein 2:0 ist gut, aber immer noch gefährlich, wenn man noch ein Auswärtsspiel vor der Brust hat."

- Anzeige -

- Anzeige -

BVB vs. Atalanta später angepfiffen Wegen des Verkehrschaos rund um Dortmund - in der Westfalenhalle in unmittelbarer Nähe des Stadions fand parallel ein Konzert von Herbert Grönemeyer statt - war der Mannschaftsbus des BVB erst um 20.20 Uhr angekommen. Das Spiel beginn daher eine Viertelstunde später als geplant um 21.15 Uhr, es bot bei eisigen Temperaturen aber direkt einen wild entschlossenen BVB. Guirassy (3.) nutzte gleich die erste Gelegenheit zur Führung. Kurz vor der Pause legte Guirassy das 2:0 durch Maximilian Beier (42.) auf. Im Anbetracht der Dortmunder Überlegenheit hätte der Sieg aber noch deutlicher ausfallen können. Doch auch so ist der BVB auf Kurs. Bereits im Vorjahr war er über den Umweg Playoffs weitergekommen. Gelingt es auch diesmal, könnte es im Achtelfinale zu einem Duell mit Bayern München kommen. Auch der FC Arsenal ist ein potenzieller Gegner - und ein heißer Titelanwärter.

- Anzeige -

- Anzeige -

Champions League: Bergamo harmlos Atalanta hingegen war keine allzu schwierige Prüfung. Noch ehe die Abwehr mit dem jungen Startelfdebütanten Luca Reggiani erstmals geprüft wurde, stand es bereits 1:0. Guirassy, der erst wochenlang außer Form war und nun wieder in Serie trifft, war wie zuletzt in der Bundesliga per Kopf erfolgreich.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

HSV: Über 450 Spielernamen! Sondertrikot für besonderes Jubiläum

Der Treffer gab dem BVB Sicherheit, die sehr zögerlichen Gäste machten es der Dortmunder Defensive aber auch sehr leicht. In dieser fehlten Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Emre Can und Filippo Mane - so musste der erst 18 Jahre alte Reggiani in der Dreierkette mit Waldemar Anton und Ramy Bensebaini ran. Der Italiener sah bereits in der 18. Minute bei seinem ersten Foul Gelb. Das fiel aber nicht ins Gewicht, weil von den Italienern keinerlei Gefahr ausging. Dortmund hätte mehr aus seiner Überlegenheit machen können, jubelte aber erst kurz vor Ende der ersten Halbzeit über das 2:0.