Champions League: Eklat um Vinicius Jr. in Lissabon - PSG siegt nach Albtraum-Start

Vinicius Jr. von Real Madrid steht einmal mehr im Mittelpunkt. Titelverteidiger Paris Saint-Germain gewinnt in der Champions League dramatisch. Bei der Revanche kommt es zum Eklat: Das Play-off-Hinspiel in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid ist von einer Beleidigung gegen Vinicius Júnior überschattet worden. Der Brasilianer jubelte nach seinem Traumtor zum 1:0 (0:0)-Endstand in der 50. Minute provokant mit einem Tänzchen an der Eckfahne, sah dafür auch die Gelbe Karte - wenige Augenblicke später wurde das Spiel unterbrochen. CL-Highlights immer mittwochs ab 23 Uhr auf Joyn streamen Benfica-Stürmer Gianluca Prestianni hatte den Real-Star offenbar beleidigt, hielt sich dabei das Trikot vor den Mund. Vinicius stürmte daraufhin wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier, der das Spiel umgehend unterbrach. Es kam zu hitzigen Diskussionen an der Seitenlinie, vor allem Vinicius und Teamkollege Kylian Mbappé waren außer sich.

- Anzeige -

- Anzeige -

Real vs. Benfica: Betreuer sieht Rot Ein Benfica-Betreuer sah die Rote Karte, Vinicius selbst saß zwischenzeitlich kopfschüttelnd auf der Ersatzbank. Nach zehn Minuten wurde das Spiel fortgesetzt, Vinicius im Estádio da Luz von da an bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Die Revanche für die Schmach von Lissabon rückte bei all der Aufregung in den Hintergrund. Drei Wochen nach dem denkwürdigen 2:4 am letzten Spieltag der Ligaphase samt Last-Minute-Torwarttor von Anatolij Trubin brachte Real, für das Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf stand, den knappen Sieg über die Zeit - und hat das Achtelfinale vor dem Rückspiel am nächsten Mittwoch damit fest im Blick.

- Anzeige -

- Anzeige -