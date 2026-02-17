- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League

BVB: Bockstark trotz Verletzungen - ein Meisterwerk von Niko Kovac – ein Kommentar

  • Veröffentlicht: 17.02.2026
  • 23:50 Uhr
  • Justin Kraft

Borussia Dortmund überzeugt auch gegen Atalanta vor allem defensiv – trotz aller Ausfälle. Die Abwehr ist das Meisterwerk von Niko Kovac. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

Borussia Dortmund schlägt Atalanta mit 2:0 in der Champions League und bringt sich damit in eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel. Während offensiv der eine oder andere Prozentpunkt fehlte, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten, stand man defensiv erneut weitestgehend stabil.

Und das ist die viel größere Nachricht. Denn Niko Kovac muss seit Wochen in der Innenverteidigung improvisieren. Auch gegen Atalanta fielen mit Nico Schlotterbeck, Emre Can, Niklas Süle und Filippo Mane vier Innenverteidiger aus.

Spekuliert wurde viel im Vorfeld. Viele gingen davon aus, dass Julian Ryerson als rechter Halbverteidiger starten würde. Doch Kovac überraschte und brachte mit Luca Reggiani einen 18-Jährigen, der erst 46 Minuten in der Bundesliga gespielt hat und noch kein Profispiel auf internationalem Niveau absolvierte.

Eine Entscheidung, die auch nach hinten hätte losgehen können. Bereits nach 18 Minuten war der Innenverteidiger Gelb vorbelastet, als er in einem Zweikampf zu spät kam.

- Anzeige -
- Anzeige -

BVB-Abwehr überzeugt größtenteils gegen Atalanta

Doch der Mut des Trainerteams wurde belohnt. Denn durch die Hereinnahme von Reggiani konnte Ryerson auf seinem rechten Flügel das machen, was er zuletzt in Perfektion machte: Die Linie rauf und runter bearbeiten und den BVB mit einer herausragenden Flanke früh in Führung bringen.

Und auch Reggiani ließ sich von seiner frühen Verwarnung nicht negativ beeinflussen. Im Gegenteil: Je länger die Partie dauerte, desto sicherer wurde er. Die wichtigsten Zweikämpfe gewann er und auch einige Pässe des Gegners fing er clever ab. Ein starkes Debüt für einen so jungen und unerfahrenen Spieler in einer Defensive, die so noch nicht zusammengespielt hat.

Der überragende Mann in der Abwehrkette war aber Ramy Bensebaini. Der 30-Jährige gewann laut "SofaScore" fünf seiner fünf Bodenzweikämpfe und drei von vier Luftduellen. Da fiel es kaum auf, dass Waldemar Anton im Zentrum große Schwierigkeiten hatte, wenn Atalanta doch mal zu gefährlichen Angriffen kam.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia - Jürgen Klopp witzelt über Biathlon-Ehre: "Was ist das?"

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Niko Kovac verdient große Anerkennung

Wie nahezu selbstverständlich der BVB aber dieses Spiel zu Null gewinnt, ist vielleicht das größte Indiz dafür, wie sehr sich das Team unter Kovac entwickelt hat. In der Vergangenheit waren Ausfälle von Schlüsselspielern wie Schlotterbeck kaum zu verkraften. Immer wieder brach der BVB in entscheidenden Saisonphasen ein – vor allem, wenn Verletzungen den Kader ausdünnten.

Umso beeindruckender ist diese Defensivleistung, die nicht nur mit den Innenverteidigern zusammenhängt, sondern auch mit dem riesigen Laufpensum von Maximilian Beier oder auch Julian Brandt. Beide arbeiteten intensiv mit nach hinten.

Oft genug musste Kovac in seiner Karriere mit Kritik an seinem Offensivkonzept umgehen. Oft genug zu Recht. Aber was der 54-Jährige aus der BVB-Abwehr gemacht hat, kann gar nicht genug Anerkennung finden. Ebenso wie sein Mut, einen 18-Jährigen in so einem Spiel ins kalte Wasser zu werfen.

Fußball: News und Videos
Guirassy zeigt die emotionale Botschaft
News

Emotionale Botschaft beim Torjubel: Guirassy trauert um Nichte

  • 17.02.2026
  • 23:44 Uhr
Schiedsrichter Letexier (l.) unterbricht das Spiel
News

Eklat um Vini Jr. in Lissabon - PSG siegt nach Albtraum-Start

  • 17.02.2026
  • 23:37 Uhr
Dortmund jubelt über den Sieg gegen Bergamo
News

Blitzstarter Guirassy! Dominanter BVB auf Achtelfinal-Kurs

  • 17.02.2026
  • 23:29 Uhr
Guirassy
News

BVB-Aufstellung: Überraschung als Schlotterbeck-Ersatz

  • 17.02.2026
  • 23:23 Uhr
17.02.2026, Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo, UEFA Champions League, Playoffs Tor zum 1:0 durch Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 9) Regulations prohibit any use of photographs as image seq...
News

BVB-Noten: Traum-Duo erneut stark, aber einer überragt alle

  • 17.02.2026
  • 23:17 Uhr
Vinicius Vini Jr seen during Champions League play off game between SL Benfica and Real Madrid CF (Maciej Rogowski Ball Raw Images) Lisbon Estadio da Luz Portugal Copyright: xMaciejxRogowskix ROG_B...
News

Riesiger Ärger nach Vinicius-Jubel - Benfica vs. Real Madrid unterbrochen

  • 17.02.2026
  • 22:58 Uhr
Vinicius (r.) kaum zu beruhigen
News

Eklat in Lissabon: Beleidigung gegen Vinicius

  • 17.02.2026
  • 22:33 Uhr
Noa Lang feiert seinen Treffer zum 2:2
News

Wilder Play-off-Auftakt: Galatasaray schlägt Juve deutlich

  • 17.02.2026
  • 22:03 Uhr
Inter und Dortmund lieferten sich ein umkämpftes Duell
News

Champions-League-Playoffs: Teams, Duelle, Termine und Übertragung

  • 17.02.2026
  • 21:31 Uhr
Neue Anstoßzeit beim BVB
News

BVB-Spiel wird später angepfiffen

  • 17.02.2026
  • 20:48 Uhr
Fußball: Galerien
imago images 1072416668Update

Trotz doppelter Absage: Zieht es El Mala auf die Insel?

  • Galerie
  • 17.02.2026
  • 11:33 Uhr
2258745184

Trubins Vorgänger: Torhüter-Tore in der Champions League

  • Galerie
  • 29.01.2026
  • 10:14 Uhr
Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025 26 League Phase MD7 Players of Real Madrid (from L to R) Arda Guler, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Raul Asencio, Eduardo Camavinga, De...

Umsatzstärkste Klubs: Real Madrid knackt erneut Schallmauer!

  • Galerie
  • 22.01.2026
  • 15:44 Uhr
Arbeloa BellinghamUpdate

Real Madrid: Kommt im Sommer 2026 ein Ex-Barca-Coach?

  • Galerie
  • 18.01.2026
  • 23:51 Uhr
DFB-Quartier

Hier residiert das DFB-Team bei der WM 2026

  • Galerie
  • 09.01.2026
  • 18:55 Uhr
imago images 1070044361

Vertrag läuft aus: Diese Stars dürfen ab sofort frei verhandeln

  • Galerie
  • 01.01.2026
  • 18:30 Uhr
Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - Bundesliga

Dortmund vs. Gladbach: Zahlen und Funfacts zum Bundesliga-Kracher

  • Galerie
  • 19.12.2025
  • 15:23 Uhr
Afrika-Cup-Teilnehmer: Ramy Bensebaini, Edmond Tapsoba, Bazoumana Touré

Afrika-Cup 2025: Diese Stars fehlen den Bundesligisten

  • Galerie
  • 05.12.2025
  • 16:00 Uhr
imago images 1069381478

Diese kuriosen Gruppen sind bei der WM-Auslosung möglich

  • Galerie
  • 04.12.2025
  • 11:36 Uhr
San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference Final

Müller, Kroos und Co.: Deutsche mit den meisten Titeln

  • Galerie
  • 03.12.2025
  • 14:52 Uhr