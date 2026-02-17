Borussia Dortmund überzeugt auch gegen Atalanta vor allem defensiv – trotz aller Ausfälle. Die Abwehr ist das Meisterwerk von Niko Kovac. Ein Kommentar. Von Justin Kraft Borussia Dortmund schlägt Atalanta mit 2:0 in der Champions League und bringt sich damit in eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel. Während offensiv der eine oder andere Prozentpunkt fehlte, um das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten, stand man defensiv erneut weitestgehend stabil. Und das ist die viel größere Nachricht. Denn Niko Kovac muss seit Wochen in der Innenverteidigung improvisieren. Auch gegen Atalanta fielen mit Nico Schlotterbeck, Emre Can, Niklas Süle und Filippo Mane vier Innenverteidiger aus. CL-Highlights immer mittwochs ab 23 Uhr auf Joyn streamen Spekuliert wurde viel im Vorfeld. Viele gingen davon aus, dass Julian Ryerson als rechter Halbverteidiger starten würde. Doch Kovac überraschte und brachte mit Luca Reggiani einen 18-Jährigen, der erst 46 Minuten in der Bundesliga gespielt hat und noch kein Profispiel auf internationalem Niveau absolvierte. Eine Entscheidung, die auch nach hinten hätte losgehen können. Bereits nach 18 Minuten war der Innenverteidiger Gelb vorbelastet, als er in einem Zweikampf zu spät kam.

- Anzeige -

- Anzeige -

BVB-Abwehr überzeugt größtenteils gegen Atalanta Doch der Mut des Trainerteams wurde belohnt. Denn durch die Hereinnahme von Reggiani konnte Ryerson auf seinem rechten Flügel das machen, was er zuletzt in Perfektion machte: Die Linie rauf und runter bearbeiten und den BVB mit einer herausragenden Flanke früh in Führung bringen. Und auch Reggiani ließ sich von seiner frühen Verwarnung nicht negativ beeinflussen. Im Gegenteil: Je länger die Partie dauerte, desto sicherer wurde er. Die wichtigsten Zweikämpfe gewann er und auch einige Pässe des Gegners fing er clever ab. Ein starkes Debüt für einen so jungen und unerfahrenen Spieler in einer Defensive, die so noch nicht zusammengespielt hat. Der überragende Mann in der Abwehrkette war aber Ramy Bensebaini. Der 30-Jährige gewann laut "SofaScore" fünf seiner fünf Bodenzweikämpfe und drei von vier Luftduellen. Da fiel es kaum auf, dass Waldemar Anton im Zentrum große Schwierigkeiten hatte, wenn Atalanta doch mal zu gefährlichen Angriffen kam.

- Anzeige -

- Anzeige -

Olympia - Jürgen Klopp witzelt über Biathlon-Ehre: "Was ist das?"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen