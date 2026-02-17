Champions League: Riesiger Ärger nach Vinicius-Jubel - Benfica vs. Real Madrid unterbrochen

Das Hinspiel der Playoffs in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid muss zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Vinicius Jr. hatte Real kurz nach der Pause mit einem sehenswerten Schlenzer gegen Benfica in Führung gebracht. Der Jubel fiel nach dem Geschmack der Benfica-Anhänger und -Spieler wohl etwas zu provokativ aus. Es kam zu einer Rudelbildung - danach wurde die Partie unterbrochen.

Laut "DAZN" könnte es zu einer rassistischen Beleidigung gegenüber des Brasilianers gekommen sein. Bestätigt ist das noch nicht. Auf TV-Bildern ist zu sehen, wie Vinicius Jr. mit Gianluca Prestianni diskutierte.

Der Argentinier hielt sich dabei das Trikot vor den Mund. Vinicius stürmte daraufhin wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier, der das Spiel umgehend unterbrach. Es kam zu hitzigen Diskussionen an der Seitenlinie, ein Benfica-Betreuer sah die Rote Karte, Vinicius selbst saß zwischenzeitlich kopfschüttelnd auf der Ersatzbank. Nach zehn Minuten wurde das Spiel fortgesetzt, Vinicius im Estádio da Luz von da an bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Nach einer zehnminütigen Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt.