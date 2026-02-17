- Anzeige -
- Anzeige -
Rassistisch beleidigt?

Champions League: Riesiger Ärger nach Vinicius-Jubel - Benfica vs. Real Madrid unterbrochen

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 22:58 Uhr
  • Julian Huter

Das Hinspiel der Playoffs in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid muss zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Vinicius Jr. hatte Real kurz nach der Pause mit einem sehenswerten Schlenzer gegen Benfica in Führung gebracht. Der Jubel fiel nach dem Geschmack der Benfica-Anhänger und -Spieler wohl etwas zu provokativ aus. Es kam zu einer Rudelbildung - danach wurde die Partie unterbrochen.

Laut "DAZN" könnte es zu einer rassistischen Beleidigung gegenüber des Brasilianers gekommen sein. Bestätigt ist das noch nicht. Auf TV-Bildern ist zu sehen, wie Vinicius Jr. mit Gianluca Prestianni diskutierte.

Der Argentinier hielt sich dabei das Trikot vor den Mund. Vinicius stürmte daraufhin wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier, der das Spiel umgehend unterbrach. Es kam zu hitzigen Diskussionen an der Seitenlinie, ein Benfica-Betreuer sah die Rote Karte, Vinicius selbst saß zwischenzeitlich kopfschüttelnd auf der Ersatzbank. Nach zehn Minuten wurde das Spiel fortgesetzt, Vinicius im Estádio da Luz von da an bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Nach einer zehnminütigen Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt.

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
- Anzeige -

Borussia Dortmund schlägt Atalanta: Die Noten der BVB-Stars

Mehr News und Videos zur CL
Trainer Nico Kovac (Borussia Dortmund) gestikuliert, UEFA Champions League 2025 26 League Knockout Play-off First Leg, Borussia Dortmund v Atalanta BC, BVB Stadion Dortmund am 17. February 2026 in ...
News

Kommentar: Das hat vor Kovac lange keiner geschafft

  • 17.02.2026
  • 23:50 Uhr
Guirassy zeigt die emotionale Botschaft
News

Emotionale Botschaft beim Torjubel: Guirassy trauert um Nichte

  • 17.02.2026
  • 23:44 Uhr
Schiedsrichter Letexier (l.) unterbricht das Spiel
News

Eklat um Vini Jr. in Lissabon - PSG siegt nach Albtraum-Start

  • 17.02.2026
  • 23:37 Uhr
Dortmund jubelt über den Sieg gegen Bergamo
News

Blitzstarter Guirassy! Dominanter BVB auf Achtelfinal-Kurs

  • 17.02.2026
  • 23:29 Uhr
Guirassy
News

BVB-Aufstellung: Überraschung als Schlotterbeck-Ersatz

  • 17.02.2026
  • 23:23 Uhr
17.02.2026, Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo, UEFA Champions League, Playoffs Tor zum 1:0 durch Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, 9) Regulations prohibit any use of photographs as image seq...
News

BVB-Noten: Traum-Duo erneut stark, aber einer überragt alle

  • 17.02.2026
  • 23:17 Uhr
Vinicius (r.) kaum zu beruhigen
News

Eklat in Lissabon: Beleidigung gegen Vinicius

  • 17.02.2026
  • 22:33 Uhr
Noa Lang feiert seinen Treffer zum 2:2
News

Wilder Play-off-Auftakt: Galatasaray schlägt Juve deutlich

  • 17.02.2026
  • 22:03 Uhr
Inter und Dortmund lieferten sich ein umkämpftes Duell
News

Champions-League-Playoffs: Teams, Duelle, Termine und Übertragung

  • 17.02.2026
  • 21:31 Uhr
Neue Anstoßzeit beim BVB
News

BVB-Spiel wird später angepfiffen

  • 17.02.2026
  • 20:48 Uhr