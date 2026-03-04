- Anzeige -
- Anzeige -
Bergamo gegen München

Champions League: Atalanta Bergamo vs. Bayern München - Wer überträgt das Duell im TV, Stream & Liveticker?

  • Aktualisiert: 07.03.2026
  • 11:01 Uhr
  • ran.de

Bundesligist Bayern München steht im Achtelfinale der Champions League dem italienischen Klub Atalanta Bergamo gegenüber. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Atalanta Bergamo hat sich in der Playoff-Runde der Champions League gegen Borussia Dortmund durchgesetzt und steht nun im Achtelfinale gegen die nächste deutsche Mannschaft.

Das ist der FC Bayern München. Auch der Rekordmeister konnte den BVB zuletzt im Deutschen Klassiker in der Bundesliga knapp mit 2:3 schlagen.

Atalanta konnte sich nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel durch einen dramatischen 4:1-Sieg im Rückspiel gegen die Schwarz-Gelben durchsetzen. Nun treffen die beiden Mannschaften im Achtelfinal-Hinspiel direkt aufeinander.

Die Gruppenphase beendete man vor Bayer Leverkusen und den Dortmundern auf Platz 15. Die Münchner landeten dort auf Platz zwei und konnten daher während der Playoff-Runde Kräfte sparen.

- Anzeige -
- Anzeige -
13.02.2026, Borussia Dortmund vs. FSV Mainz 05, 1. Bundesliga, 22. Spieltag Tor zum 2:0 durch Maximilian Beier (Borussia Dortmund, 14) Julian Brandt (Borussia Dortmund, 10) Felix Nmecha (Borussia D...

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights der Champions League auf Joyn

Die CL-Highlights immer mittwochs um 23 Uhr im ZDF-Livestream via Joyn kostenfrei sehen.

- Anzeige -

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Achtelfinal-Spiel am Dienstagabend.

- Anzeige -

Atalanta Bergamo vs. Bayern München live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions-League-Spiel live: Läuft Atalanta Bergamo gegen Bayern München im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.

Atalanta Bergamo gegen Bayern München live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Amazon Prime Video hat die Rechte für das Champions-League-Spiel am Dienstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Atalanta - FC Bayern live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

- Anzeige -

Champions League im Livestream: Wer zeigt Bergamo vs. Bayern München live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Spiel im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

- Anzeige -

Atalanta vs. Bayern live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Achtelfinale?

Einen Ticker zu Atalanta Bergamo vs. Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Bergamo vs. Bayern live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Spiels

  • Begegnung: Atalanta Bergamo vs. Bayern München
  • Datum und Uhrzeit: 10. März 2026; 21:00 Uhr
  • Trainer: Raffaele Palladino (Atalanta Bergamo), Vincent Kompany (Bayern München)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Amazon Prime
  • Livestream: Amazon Prime
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
LEVERKUSEN Leverkusen team photo during the UEFA Champions League match between Bayer 04 Leverkusen and Olympiakos Piraeus at the BayArena on February 24, 2026, in Leverkusen, Germany. BART STOUTJE...
News

Bayer 04 Leverkusen vs. Arsenal London live zu ungewöhnlicher Uhrzeit: Wer überträgt die Champions League im Free-TV, Livestream & Ticker?

  • 04.03.2026
  • 11:53 Uhr
Drei Tottenham-Fans benahmen sich daneben
News

Nach Hitlergruß in Frankfurt: Tottenham Hotspur bestraft

  • 02.03.2026
  • 17:57 Uhr
FIFA-Präsident Gianni Infantino
News

Infantino rigoros: Rote Karte bei diesem "Vergehen"

  • 02.03.2026
  • 15:33 Uhr
Prestianni im Wortgefecht mit Vinicius Junior
News

Rassimus-Eklat: Prestianni droht Rauswurf bei Benfica

  • 02.03.2026
  • 07:57 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: Alle Infos zum Wettberwerb

  • 28.02.2026
  • 12:06 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

UEFA Champions League 2025/26: Die Highlights live im Free-TV und im Joyn-Stream

  • 28.02.2026
  • 11:42 Uhr
Inter und Dortmund lieferten sich ein umkämpftes Duell
News

Champions-League-Playoffs: Teams, Duelle, Termine und Übertragung

  • 28.02.2026
  • 11:21 Uhr
Chef-Trainer Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen), FC Bayern Muenchen vs. Eintracht Frankfurt, Fussball, 1. Bundesliga, 23. Spieltag, 21.02.2026 DFB regulations prohibit any use of photographs as i...
News

Champions League: FC Bayern entgeht deutschem Duell

  • 28.02.2026
  • 10:59 Uhr
Blickt nicht ohne Sorgen in die Zukunft: Ilkay Gündogan
News

Gündogan "zutiefst besorgt"

  • 27.02.2026
  • 19:29 Uhr
Harry Kane (l.) und Aleksandar Pavlovic wollen weiter jubeln
News

Champions League: Bayern gegen Bergamo, Bayer fordert Arsenal

  • 27.02.2026
  • 16:03 Uhr