Bundesligist Bayern München steht im Achtelfinale der Champions League dem italienischen Klub Atalanta Bergamo gegenüber. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Atalanta Bergamo hat sich in der Playoff-Runde der Champions League gegen Borussia Dortmund durchgesetzt und steht nun im Achtelfinale gegen die nächste deutsche Mannschaft.

Das ist der FC Bayern München. Auch der Rekordmeister konnte den BVB zuletzt im Deutschen Klassiker in der Bundesliga knapp mit 2:3 schlagen.

Atalanta konnte sich nach einer 0:2-Niederlage im Hinspiel durch einen dramatischen 4:1-Sieg im Rückspiel gegen die Schwarz-Gelben durchsetzen. Nun treffen die beiden Mannschaften im Achtelfinal-Hinspiel direkt aufeinander.

Die Gruppenphase beendete man vor Bayer Leverkusen und den Dortmundern auf Platz 15. Die Münchner landeten dort auf Platz zwei und konnten daher während der Playoff-Runde Kräfte sparen.