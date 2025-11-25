Bayer Leverkusen gelingt die große Überraschung! Der deutsche Vizemeister gewinnt in der Champions League beim Premier-League-Giganten Manchester City. City-Coach Pep Guardiola verzockte sich mit seiner Aufstellung.

Bayer Leverkusen hat Pep Guardiolas waghalsige Wechselspiele gnadenlos bestraft und ein dickes Ausrufezeichen in der Königsklasse gesetzt. Die Rheinländer überraschten beim 2:0 (1:0) gegen eine weitgehend enttäuschende B-Elf von Manchester City und nutzten dabei eiskalt die Verschnaufpause für den Torgiganten Erling Haaland sowie viele andere Stars.

Alejandro Grimaldo (23.) und Patrik Schick (54.) trafen in Manchester für die effektive sowie taktisch disziplinierte Werkself, sorgten für den ersten Bayer-Sieg gegen ein europäisches Schwergewicht in dieser Saison und vermiesten Starcoach Guardiola das Champions-League-Jubiläum. Allen Anreiseproblemen und Personalsorgen zum Trotz holte das Team von Kasper Hjulmand einen unerwarteten Dreier im Kampf um die K.o.-Runde.

Viel war gerätselt worden, wie Leverkusen den nahezu unaufhaltsamen Haaland stoppen könne. Die Antwort lautete: Das mussten sie erst einmal gar nicht, der Torjäger blieb zunächst draußen. Guardiola, den Hjulmand im Vorfeld noch als "einen der Größten" geadelt hatte, schickte in seinem 100. Königsklassen-Spiel als City-Coach eine bessere B-Elf auf den Rasen.

Und Bayer? Die Werkself hinterließ vor der Pause einen erstklassigen Eindruck. Und das, obwohl sich das Team etwa durch die Sperren von Kapitän Robert Andrich sowie Edmond Tapsoba, die Nicht-Nominierung von Jonas Hofmann für die Königsklasse und einige Verletzungen fast von alleine aufgestellt hatte. Simon Rolfes dürfte der Auftritt gefallen haben.