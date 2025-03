Champions League: Bayerns Weg zum "Finale dahoam"

Der deutsche Rekordmeister Bayern München steht nach dem Erfolg im deutschen Duell mit Bayer Leverkusen im Viertelfinale der Champions League. Der Weg zum "Finale dahoam" am 31. Mai führt zunächst über Inter Mailand. Das erste Kräftemessen mit dem italienischen Spitzenklub findet am 8./9. April in München statt, das Rückspiel im San Siro folgt in der Woche darauf.