Der FC Bayern möchte die Kimmich-Verlängerung endlich fix machen. Sportvorstand Max Eberl verdeutlichte diesen Wunsch vor dem Rückspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen eindringlich.

Der Vertragspoker mit Joshua Kimmich glich in den vergangenen Wochen einer Achterbahnfahrt.

Zwischenzeitlich hatte der FC Bayern das Angebot an den Mittelfeldspieler sogar zurückgezogen. Jüngst näherte man sich aber wieder an. Nun soll das Vertragspapier unterschriftsreif sein und schon bald eine Unterzeichnung erfolgen.

Im Vorfeld der Champions-League-Rückspiels gegen Bayer 04 Leverkusen beschrieb Sportvorstand Max Eberl die Situation metaphorisch. "Der Ball war bei uns, der Ball ist in der Luft und jetzt versuchen wir ihn Volley zu nehmen", schilderte er gegenüber "Amazon Prime". Damit untermauerte Eberl, dass die Bayern gewillt sind, möglichst schnell Nägel mit Köpfen zu machen.

Die Performance von Kimmich im Rückspiel gegen Leverkusen soll derweil keine Auswirkungen auf den Poker haben. "Ich finde, er hat es am Mittwoch schon gezeigt, wie wichtig er ist. Er hat eine Woche nicht spielen und trainieren können, kommt in das Spiel hinein und ist sofort wieder Dreh- und Angelpunkt. Da brauchen wir nicht auf ein Spiel gucken, wir wissen genau, was er kann", verdeutlichte Eberl.