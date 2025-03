Nach dem deutlichen Sieg in zwei Spielen gegen Bayer 04 Leverkusen ist der FC Bayern einen Schritt näher an ein wiederholtes Einziehen in das "Finale dahoam."

Der deutsche Rekordmeister Bayern München steht nach dem Erfolg im deutschen Duell mit Bayer Leverkusen im Viertelfinale der Champions League.

Der Weg zum "Finale dahoam" am 31. Mai führt zunächst über Inter Mailand. Mit der Form von Joshua Kimmich und Dayot Upamecano sollten sie Marcus Thuram und Lautaro Martinez im Griff behalten können, während Harry Kane in seiner derzeitigen Top-Form den Ex-Münchner Yann Sommer überwinden müsste.

Das erste Kräftemessen mit dem italienischen Spitzenklub findet am 8./9. April in München statt, das Rückspiel im San Siro folgt in der Woche darauf.

Ein möglicher Halbfinalgegner des FC Bayern wäre der FC Barcelona mit Ex-Coach Hansi Flick. Die Katalanen schalteten auf dem Weg ins Viertelfinale Benfica Lissabon aus und treffen nun auf Borussia Dortmund. Der BVB setzte sich knapp gegen Lille durch.