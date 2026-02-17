Das Hinspiel der Playoffs in der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid musste zwischenzeitlich unterbrochen werden. Nun äußert sich Vinicius Jr. nach dem möglichen Eklat. Vinicius Jr. hatte Real kurz nach der Pause mit einem sehenswerten Schlenzer gegen Benfica in Führung gebracht. Der Jubel fiel nach dem Geschmack der Benfica-Anhänger und -Spieler wohl etwas zu provokativ aus. Es kam zu einer Rudelbildung - danach wurde die Partie unterbrochen. Laut "DAZN" könnte es zu einer rassistischen Beleidigung gegenüber des Brasilianers gekommen sein. Bestätigt ist das noch nicht. Auf TV-Bildern ist zu sehen, wie Vinicius Jr. mit Gianluca Prestianni diskutierte. CL-Highlights immer mittwochs ab 23 Uhr auf Joyn streamen Der Argentinier hielt sich dabei das Trikot vor den Mund. Vinicius stürmte daraufhin wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier, der das Spiel umgehend unterbrach. Es kam zu hitzigen Diskussionen an der Seitenlinie, ein Benfica-Betreuer sah die Rote Karte, Vinicius selbst saß zwischenzeitlich kopfschüttelnd auf der Ersatzbank. Nach zehn Minuten wurde das Spiel fortgesetzt, Vinicius im Estádio da Luz von da an bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Nach einer zehnminütigen Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt.

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -

Champions League - Vinicius meldet sich zu Wort: "Rassisten sind Feiglinge" Um Punkt Mitternacht meldete sich Vinicius Junior endlich selbst zu Wort. "Rassisten sind vor allem Feiglinge. Sie müssen sich das Hemd über den Mund ziehen, um zu zeigen, wie schwach sie sind", postete der Starstürmer von Real Madrid mit etwas Abstand in seiner Instagram-Story. "Nichts von dem, was heute geschehen ist, ist neu in meinem Leben oder im Leben meiner Familie." Was sein Gegenspieler Gianluca Prestianni genau gesagt habe, verschwieg Vinicius in seinem Statement. Das hatten zuvor schon seine Teamkollegen übernommen. "Der Spieler mit der Nummer 25 hat Vini fünfmal als Affen bezeichnet. Das habe ich selbst gesehen", wütete Kylian Mbappe laut spanischen Medienberichten in den Katakomben - und holte gegenüber Prestianni fassungslos zum Rundumschlag aus.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

HSV: Über 450 Spielernamen! Sondertrikot für besonderes Jubiläum

"Wir können nicht akzeptieren, dass sich ein Spieler, der in Europas wichtigstem Wettbewerb spielt, so verhält", sagte Mbappe bei "Movistar" über den Benfica-Stürmer. "Wir müssen ein Vorbild für all die Kinder sein, die zu uns aufschauen. Es gibt Dinge, die wir nicht akzeptieren können." Vinicius hatte nach seinem Traumtor in der 50. Minute mit einem Tänzchen an der Eckfahne provokant vor den Benfica-Fans gejubelt, anschließend wurde der Brasilianer von Prestianni angegangen und offenbar beleidigt.