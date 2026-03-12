- Anzeige -
Fußball

Champions League: Bodö/Glimt erstaunt gegen Sporting einfach weiter

  • Aktualisiert: 12.03.2026
  • 10:16 Uhr
  • SID

Der FK Bodö/Glimt überrascht in der Champions League weiter. Ganz Norwegen ist nach dem Sieg über Sporting Lissabon aus dem Häuschen.

Nach dem nächsten wilden Ritt der "gelben Dampfwalze" herrscht in Norwegen große Euphorie um Champions-League-Sensation FK Bodö/Glimt.

Die Medien des skandinavischen Landes feierten das Team von Trainer Kjetil Knutsen für den 3:0 (2:0)-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Sporting Lissabon.

"Bodö/Glimt machte aus Sporting im Aspmyra am Mittwochabend Bacalhau", schrieb "TV2" in Anspielung auf das Nationalgericht der Portugiesen: "Die gelbe Dampfwalze hatte während des größten Teils des Spiels die volle Kontrolle und schuf Chancen am laufenden Band."

Auf dem heimischen Kunstrasen, dem in der laufenden Saison bereits Inter Mailand und Manchester City zum Opfer gefallen waren, hatte Bodö/Glimt einmal mehr seine erstaunliche Stärke bewiesen und hat nun beste Chancen auf einen Viertelfinaleinzug.

Dort würden die Norweger, die ihr letztes Spiel in der heimischen Liga Ende November 2025 bestritten haben, auf den Sieger des Duells zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Arsenal treffen.

"Verars**t!" Bayer-Fans toben nach Elfer-Entscheidung

Bodö/Glimt startet später in die norwegische Liga

"Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber das Ergebnis ist fantastisch", sagte der frühere Frankfurter Jens Petter Hauge: "Es wird eine spannende Woche."

Um Bodö/Glimt die bestmögliche Vorbereitung auf die Spiele in der Königsklasse zu ermöglichen, hatte der norwegische Verband sogar den Saisonstart verschoben - zumindest für Bodö/Glimt.

Während die restlichen Klubs der Eliteserien ab dem 14. März um die norwegische Meisterschaft spielen, wurden die ersten beiden Spiele der "gelben Dampfwalze" auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.

