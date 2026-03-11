champions league
Champions League: Real Madrid deklassiert Manchester City - Internationale Pressestimmen zur Guardiola-Blamage
- Veröffentlicht: 11.03.2026
- 23:55 Uhr
3:0 zur Halbzeit - Real Madrid schlägt gegen Manchester City eiskalt zu und macht einen großen Schritt in Richtung nächste Runde. ran zeigt die Pressestimmen zum Chanpions-League-Achtelfinale.
Valverde, Valverde und nochmal Valverde.
Mit drei Toren in einer Halbzeit führte der Uruguayer Real Madrid als Kapitän zu einem beeindruckenden 3:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City.
Das Ergebnis hätte in der Folge sogar noch deutlicher ausfallen können, aber Vinicius Junior verschoss einen Elfmeter, den er im Vorfeld selbst herausgeholt hatte.
Trotzdem: Real hat damit die Tür zum Viertelfinale gegen Bayern München ganz weit aufgestoßen. Das Rückspiel findet in der kommenden Woche statt.
Wir haben die Pressestimmen zum furiosen CL-Abend in Madrid gesammelt.
"Wenn die Champions-League-Hymne ertönt, scheint dieser Club seine Probleme zu vergessen"
Spiegel: "Wenn die Champions-League-Hymne ertönt, scheint dieser Club seine Probleme zu vergessen. Hier schlägt er die ganz großen Vereine, holt sich Selbstbewusstsein, so auch diesmal. Im Rückspiel am kommenden Dienstag bräuchte das Team von Pep Guardiola eine gewaltige Leistungssteigerung."
Eurosport: "Dreifacher Valverde schießt City ab - Vinicius Jr. vergibt Elfer kläglich."
Süddeutsche Zeitung: "Valverdes magischer Abend: Real düpiert Man City."
Bild: "Jetzt deutet alles auf den Bayern-Kracher hin: Real demütigt Pep!"
Real Madrid furios: "Der erste große Erfolg von Arbeloa"
La Gazzetta dello Sport (Italien): "Alle warteten auf Manchester City, aber Federico Valverde, der uruguayische Mittelfeldspieler mit der Kapitänsbinde am Arm, hatte andere Pläne. Ohne Mbappé, Bellingham und Rodrygo erzielte Valverde in der ersten Halbzeit drei Tore, und Madrid besiegte Guardiolas Manchester City mit 3:0."
The Sun (England): "Fede Valverde beeindruckt City mit einem atemberaubenden Hattrick in der ersten Halbzeit und bringt Peps Mannschaft an den Rand der Niederlage."
Marca (Spanien): "Unvergessliche Leistung von Federico Valverde mit drei Toren, der ein großartiges Madrid anführt. Vinicius verschießt einen Elfmeter gegen ein City, das seine Chancen hat. Courtois vollbringt ein Wunder."
Mundo Deportivo (Spanien): "Der 3:0-Sieg, auf den nur wenige gewettet hatten, ist der erste große Erfolg von Arbeloa auf der Trainerbank und sein erster magischer Abend als Trainer von Real Madrid in der Champions League. Ganz im Gegensatz zu Guardiola, der viel an seiner Mannschaft ändern muss, wenn er dieses 3:0 noch aufholen will."
City-Demütigung: "Pep Guardiola muss sich fragen, was zum Teufel er da gerade gesehen hat"
L'Equipe (Frankreich): "Dank eines ebenso unerwarteten wie großartigen Hattricks von Valverde schlägt Real Madrid Manchester City."
Daily Mail (UK): "Pep Guardiola muss in der Auswärtsumkleidekabine sitzen und sich fragen, was zum Teufel er da gerade gesehen hat. Ich wette, selbst er hat nicht damit gerechnet, dass das Hinspiel so ausgehen würde. Das war Guardiolas höchste Niederlage im Hinspiel einer Champions-League-K.o.-Runde, zusammen mit den 3:0-Niederlagen gegen Barcelona im Halbfinale 2014/15 und gegen Liverpool im Viertelfinale 2017/18."
ESPN (USA): "Vor dem Spiel gegen City am Mittwoch herrschte unter den Madrid-Fans im Santiago Bernabeu eine gewisse Unsicherheit. Doch Valverdes großartiger Hattrick brachte die Heimmannschaft in dieser mit Spannung erwarteten Begegnung im Achtelfinale in Führung und machte ihn zum ersten uruguayischen Spieler, der in der Champions League einen Hattrick erzielte."