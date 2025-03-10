- Anzeige -

+++ 12. März, 11:20 Uhr: Transfer-Wende bei Guirassy? +++ Wie geht es weiter bei Serhou Guirassy? Erst vor wenigen Wochen schrieb die "Bild", der Stürmer wolle in Saudi-Arabien "nochmal richtig abkassieren" - und den letzten großen Vertrag seiner Karriere unterzeichnen. Nun berichtet das Medium, ein Wechsel in den Nahen Osten, samt Verdopplung seines kolportierten Jahresgehalts von neun Millionen Euro, sei nur noch "zweite Priorität". Demnach ist ein Abgang in Richtung Wüste zwar nicht ausgeschlossen, in der Zwischenzeit hätten sich aber auch europäische Topklubs bei dem Angreifer gemeldet, die in der kommenden Saison in der Königsklasse spielen würden. So steht Guirassy wohl vor allem bei der AC Mailand auf dem "Wunschzettel", ist aber selbstverständlich nicht der einzige Kandidat. Zwar sei im Vertrag des 29-Jährigen im Sommer eine Ausstiegsklausel für 45 Millionen Euro verankert, diese gelte allerdings nur für einige wenige Vereine - nicht aber für Milan. Das würde bedeuten: Der BVB könnte frei über die Ablöse verhandeln. Der Stürmer selbst soll sich derweil eine Deadline in Sachen Zukunftsentscheidung gesetzt haben. Dem Bericht zufolge will er spätestens kurz nach Saisonende im Mai dem BVB mitteilen, ob er um eine Wechselfreigabe ersucht.

+++ 11. März, 17:30 Uhr: Felix Nmecha verlängert offenbar langfristig +++ Borussia Dortmund kann anscheinend langfristig mit Felix Nmecha planen. Wie "Sky Sport" berichtet, hat sich der Klub auf eine Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeldspieler geeinigt. Demnach hat es in Gesprächen mit Nmechas Berateragentur "The Talent Table" einen "Durchbruch" gegeben. Der 25-Jährige wird seinen noch bis Sommer 2028 laufenden Kontrakt um zwei Jahre verlängern und fortan zu den Top-Verdienern des Vereins gehören. Der sechsfache deutsche Nationalspieler kam 2023 für rund 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zum BVB und gehört in der aktuellen Saison zu den Leistungsträgern. Vor allem aus England sollen mehrere Klubs, darunter wohl auch Manchester City, deshalb ein Auge auf den Rechtsfuß geworfen haben. Bei den "Skyblues" wurde Nmecha ausgebildet, ehe er 2021 zum VfL Wolfsburg wechselte.

+++ 9. März, 06:54 Uhr: Brandt-Abschied hat wohl mehrere Gründe +++ Die Entscheidung von Borussia Dortmund und Julian Brandt, ab Sommer getrennte Wege zu gehen, entstand offenbar aus einer Mischung verschiedener Gründe. Wie die "Bild" schreibt, sei das Gehalt des 29-Jährigen einer der wichtigsten Faktoren gewesen. Brandt gehört mit einem Salär von gut acht Millionen Euro zu den Topverdienern im Kader. Der BVB will den Kader zukünftig jedoch deutlich günstiger aufstellen, das Gehaltsgefüge soll schlanker werden. Doch das ist offenbar nur ein Aspekt. Durch den Abschied von Brandt soll demnach auch ein klares Signal des Umbruchs gesendet werden. Eine neue Hierarchie innerhalb der Mannschaft ist das Ziel, dazu gehört auch der Abschied von Führungsspielern. Doch auch bei Brandt selbst sei demnach die Entscheidung gereift, Dortmund zu verlassen. So reize ihn eine neue sportliche Herausforderung, während er die Möglichkeit hat, als ablösefreier Spieler bei seinem neuen Klub ein ordentliches Handgeld zu kassieren. Zudem sei der Offensivspieler zunehmend unzufrieden mit seiner Rolle beim BVB gewesen, zu häufig pendelte er zwischen Bank und Startelf. Auch die starke Verknüpfung seiner Rolle mit den titellosen Jahren des BVB soll ihn gestört haben.

+++ 7. März, 21:02 Uhr: Ricken bestätigt Abgang von Brandt zum Saisonende +++ Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken gab am Samstagabend nach dem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg in Köln bekannt, dass der auslaufende Vertrag von Julian Brandt nicht verlängert wird. "Wir hatten einige Gespräche, aber uns darauf geeinigt, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Wir können nur Dankbarkeit für ihn haben", sagte Ricken bei "Sky", "er hat einige hundert Spiele für uns gemacht, wurde aber teilweise auch kritisch gesehen. Die Trennung kann für beide Seiten eine Chance sein, aber wir gehen mit gegenseitiger Wertschätzung auseinander". Brandt wechselte im Sommer 2019 von Bayer Leverkusen zum BVB, kostete damals kolportierte 25 Millionen Euro Ablöse.

+++ 6. März, 23:22 Uhr: Said El Mala wohl wieder auf dem BVB-Zettel +++ Kurz vor dem Dortmunder Samstagabendspiel beim 1. FC Köln flammen neue Gerüchte um Said El Mala auf. Der Shootingstar der Geißböcke soll sich erneut im Visier des BVB befinden. Das berichtet die "Bild". Trainer Niko Kovac sei ein großer Fan des Nationalspielers. "Said hatte schon beim ersten Spiel hier in Dortmund zwei, drei sehr gute Situationen nach vorne gehabt – gerade im Umschaltspiel. Sollte er spielen, werden wir darauf aufpassen müssen, weil das sind schon Fähigkeiten, die es in der Bundesliga nicht ganz so oft gibt", schwärmte er auf der Pressekonferenz. Der FC fordert angeblich mindestens 50 Millionen Euro, El Mala hat keine Ausstiegsklausel in seinem bis 2030 laufenden Vertrag. Um die Summe zu stemmen, müsste der BVB sich zuvor von anderen Spielern trennen. Beispielhaft genannt werden Karim Adeyemi oder Felix Nmecha.

