Champions League: Borussia Dortmund gegen Sporting Lissabon ohne Ramy Bensebaini

Borussia Dortmund muss im Playoff-Hinspiel der Champions League bei Sporting Lissabon auf Ramy Bensebaini verzichten.

Wie der Vorjahresfinalist mitteilte, verpasste der Abwehrspieler am Montag aufgrund einer Muskelverhärtung das Abschlusstraining in Dortmund und steht Trainer Niko Kovac damit für die Partie am Dienstag (ab 21.00 Uhr im Liveticker) in Portugal nicht zur Verfügung.

Für Bensebaini könnte Winter-Zugang Daniel Svensson auf der linken Abwehrseite in die Startelf rücken. Das Rückspiel steht für den BVB im eigenen Stadion bereits am Mittwoch der kommenden Woche an.

Einen längeren Ausfall Bensebainis fürchtet der BVB nicht. Der Algerier könne fürs nächste Ligaspiel beim VfL Bochum am Samstag "eine Option" sein, sagte Kovac am Montagabend in Lissabon.