Borussia Dortmund hat sich in ansonsten trostlosen Wochen zwei Fußball-Feste gegen den FC Barcelona erspielt. Der BVB gewann das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim OSC Lille am Mittwoch verdient mit 2:1 (0:1) - ein wichtiges Lebenszeichen nach zuletzt desolaten Leistungen.

Kapitän Emre Can und seine Teamkollegen rissen abgekämpft, aber überglücklich die Arme in die Höhe - und ließen sich nach einem heißen Fight mit Happy End vor den mitgereisten BVB-Fans feiern. Obwohl es beim OSC Lille lange nach einem weiteren dieser Tage voller Pleiten, Pech und Pannen ausgesehen hatte, jubelte Borussia Dortmund am Ende über den ersehnten Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse, zwei weitere Fußball-Feste gegen FC Barcelona in ansonsten trostlosen Wochen, aber auch über ein enorm wichtiges Lebenszeichen.

Der Abschied aus der Champions League für wahrscheinlich lange Zeit ist für den BVB durch das 2:1 (0:1) im Achtelfinal-Rückspiel beim OSC Lille zumindest verschoben. "Wir sind natürlich extrem erleichtert - weil es fürs Weiterkommen gereicht hat und weil wir auch eine richtig gute Leistung gezeigt haben", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl bei DAZN: "Dieser Sieg ist mehr als verdient."

Niko Kovacs Defensiv-Ansatz mit drei nominellen Innenverteidigern war im zugigen Nordfrankreich allerdings erst einmal wertlos gewesen, denn der BVB kassierte früh ein Tor wie ein Abziehbild seiner Seuchensaison: Karim Adeyemi vertändelte den Ball im Mittelfeld, Waldemar Anton und Pascal Groß liefen hinterher, Nico Schlotterbeck kam zu spät - und Torhüter Gregor Kobel ließ den Ball nach einem Schuss von Jonathan David durch Finger und Beine flutschen (5.). Ein Slapstick-Gegentor.

Aber der BVB raffte sich danach auf, er vergab einige Großchancen recht kläglich, bis Can per Elfmeter ausglich (54.). Der frühere Dortmunder Thomas Meunier hatte Serhou Guirassy im Strafraum berührt - es war maximal ein Kann-Elfmeter. Ein fulminanter Schuss von Maximilian Beier (65.) ließ die mitgereisten Fans schließlich ausrasten, auch wenn Barcelona als Gegner im April derzeit übergroß erscheint. "Wir sind auf jeden Fall der Underdog", sagte Kobel, "aber es gibt wenig Schöneres" als ein Duell mit Hansi Flicks Katalanen.

Vor der Oper, wo der große Glockenturm zur vollen Stunde "Freude schöner Götterfunken" spielt, hatten sich die BVB-Fans versammelt, um nach der jüngsten Augsburg-Pleite am Boden ihrer Biere Hoffnung zu finden. Den Belfried sahen sie später in der großen Choreografie auf der Osttribüne wieder.