Verwirrung unter Spielern

Champions League: Falsche Hymne vor Partie FC Villarreal gegen FC Kopenhagen abgespielt

  • Veröffentlicht: 11.12.2025
  • 10:47 Uhr
  • ran.de

Bei der Partie zwischen dem FC Villarreal und dem FC Kopenhagen in der Champions League gab es eine kuriose Panne: Statt der Hymne der "Königsklasse" gab es die der Europa League zu hören.

In der Champions League kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall: Vor dem Anpfiff des Spiels zwischen Villarreal und dem FC Kopenhagen wurde versehentlich die Hymne der Europa League abgespielt – statt der ikonischen Champions-League-Hymne. Der kuriose Fehler sorgte für verdutzte Blicke und Gelächter unter den Spielern.

Das Duell am 6. Spieltag der Liga-Phase fand am Mittwochabend im Estadio de la Ceramica in Villarreal statt. Als die Fans und Spieler gespannt auf den traditionellen Auftakt warteten, bekamen sie statt der bekannten Töne der Champions League stattdessen die Melodie der Europa League zu hören.

Panne bei CL-Hymne: Gelächter unter Villarreal-Spielern

Offenbar hatte der Stadion-DJ einen Fehler gemacht und die falsche Aufnahme gestartet. Die Panne dauerte nur kurz, wurde aber von den Zuschauern mit einem lauten Pfeifkonzert quittiert.

Besonders die Spieler von Villarreal reagierten sichtlich amüsiert: Tajon Buchanan, Renato Veiga und Santi Comesana schauten sich verdutzt an und konnten sich ein Lachen nicht verkneifen.

Für viele Profis ist die Champions-League-Hymne ein magischer Moment, in diesem Fall wurde die Stimmung ziemlich im Keim erstickt.

Kopenhagen gewann das Spiel nach Rückstand noch mit 3:2 und verbesserte sich so auf Rang 24, den letzten Playoff-Platz. Villarreal hat mit nur einem Punkt aus sechs Spielen nur noch eine theoretische Chance aufs Weiterkommen.

