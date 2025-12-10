Champions League
Champions League: Real Madrid verliert "Endspiel" gegen ManCity - PSG büßt Platz gegen die Bayern ein
- Aktualisiert: 11.12.2025
- 09:50 Uhr
- SID
Xabi Alonso hat mit Real Madrid das wegweisende Duell in der Champions League gegen seinen Mentor Pep Guardiola und Manchester City verloren und muss um seinen Job bangen. Der FC Arsenal bleibt weiter makellos. Titelverteidiger Paria St. Germain lässt Punkte liegen.
In seinem von der spanischen Presse ausgerufenen "Endspiel" unterlag Alonsos Real Madrid den "Skyblues" von Manchester City mit 1:2 (1:2) und verpasste einen großen Schritt in Richtung direktes Achtelfinal-Ticket in der Champions League.
Rodrygo (28.) brachte die anfangs überlegenen Hausherren im Bernabéu zwar in Führung, doch City-Jungstar Nico O'Reilly nach einer Ecke (36.) sowie Starstürmer Erling Haaland vom Elfmeterpunkt (43.) sorgten für die Wende. Der Norweger war zuvor von Nationalspieler Antonio Rüdiger gefoult worden.
Mit nur zwei Siegen aus den letzten acht Pflichtspielen wird die Luft für Alonso immer dünner. In La Liga hatte seine Mannschaft zuletzt die Tabellenführung verspielt, spanische Medien hatten einen Sieg gegen City als letzten Ausweg bezeichnet.
In der Königsklasse hat der Rekordsieger einen Platz unter der Top 8 mit zwölf Punkten aber noch weiter in der eigenen Hand.
Das Wichtigste zur Champions League in Kürze
FC Arsenal weiter makellos - PSG mit Nullnummer
Tabellenführer FC Arsenal baute seine makellose Bilanz aus und gewann trotz Personalproblemen mit 3:0 (1:0) beim FC Brügge um U21-Nationalspieler Nicoló Tresoldi. Mit 18 Punkten haben die Gunners drei Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Bayern München.
Noni Madueke (25./47.) traf doppelt für die Londoner, die gänzlich ohne Stars wie Jurrien Timber, Riccardo Califiori oder Declan Rice auskommen mussten. Gabriel Martinelli (56.) erhöhte. Bei Brügge feierte Ivan Leko zwei Tage nach seiner Einstellung sein Trainerdebüt, die Belgier bleiben bei vier Punkten.
Titelverteidiger Paris Saint-Germain kam bei Athletic Bilbao nicht über ein 0:0 hinaus, Juventus Turin bezwang Underdog Pafos FC 2:0 (0:0). Die SSC Neapel verlor bei Benfica Lissabon um Startrainer José Mourinho mit 0:2 (0:1).