- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League

Champions League: Real Madrid verliert "Endspiel" gegen ManCity - PSG büßt Platz gegen die Bayern ein

  • Aktualisiert: 11.12.2025
  • 09:50 Uhr
  • SID

Xabi Alonso hat mit Real Madrid das wegweisende Duell in der Champions League gegen seinen Mentor Pep Guardiola und Manchester City verloren und muss um seinen Job bangen. Der FC Arsenal bleibt weiter makellos. Titelverteidiger Paria St. Germain lässt Punkte liegen.

In seinem von der spanischen Presse ausgerufenen "Endspiel" unterlag Alonsos Real Madrid den "Skyblues" von Manchester City mit 1:2 (1:2) und verpasste einen großen Schritt in Richtung direktes Achtelfinal-Ticket in der Champions League.

Rodrygo (28.) brachte die anfangs überlegenen Hausherren im Bernabéu zwar in Führung, doch City-Jungstar Nico O'Reilly nach einer Ecke (36.) sowie Starstürmer Erling Haaland vom Elfmeterpunkt (43.) sorgten für die Wende. Der Norweger war zuvor von Nationalspieler Antonio Rüdiger gefoult worden.

Mit nur zwei Siegen aus den letzten acht Pflichtspielen wird die Luft für Alonso immer dünner. In La Liga hatte seine Mannschaft zuletzt die Tabellenführung verspielt, spanische Medien hatten einen Sieg gegen City als letzten Ausweg bezeichnet.

In der Königsklasse hat der Rekordsieger einen Platz unter der Top 8 mit zwölf Punkten aber noch weiter in der eigenen Hand.

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Arsenal weiter makellos - PSG mit Nullnummer

Tabellenführer FC Arsenal baute seine makellose Bilanz aus und gewann trotz Personalproblemen mit 3:0 (1:0) beim FC Brügge um U21-Nationalspieler Nicoló Tresoldi. Mit 18 Punkten haben die Gunners drei Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Bayern München.

Noni Madueke (25./47.) traf doppelt für die Londoner, die gänzlich ohne Stars wie Jurrien Timber, Riccardo Califiori oder Declan Rice auskommen mussten. Gabriel Martinelli (56.) erhöhte. Bei Brügge feierte Ivan Leko zwei Tage nach seiner Einstellung sein Trainerdebüt, die Belgier bleiben bei vier Punkten.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain kam bei Athletic Bilbao nicht über ein 0:0 hinaus, Juventus Turin bezwang Underdog Pafos FC 2:0 (0:0). Die SSC Neapel verlor bei Benfica Lissabon um Startrainer José Mourinho mit 0:2 (0:1).

Mehr aus der Champions League
imago images 1070183739
News

Pyro-Trick: Wollen die Bayern-Ultras die UEFA austricksen?

  • 11.12.2025
  • 11:44 Uhr
Max Eberl (FC Bayern)
News

Wintertransfers? So plant der FC Bayern

  • 11.12.2025
  • 11:32 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 11.12.2025
  • 10:48 Uhr
Villarreal CF team group, Mannschaftsbild, Totale line-up (Villarreal), DECEMBER 10, 2025 - Football Soccer : UEFA Champions League league phase match day 6 between Villarreal CF - FC Copenhagen at...
News

Kuriose Panne: Falsche Hymne bei Champions-League-Spiel

  • 11.12.2025
  • 10:47 Uhr
09.12.2025, xjrdrx, Fussball UEFA Champions League, FC Bayern Muenchen - Sporting Lissabon v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 2:1 durch Lennart Karl (FC Bayern Muenchen) ...
News

Kommentar: So wird Karl zum Problem für Musiala

  • 11.12.2025
  • 10:29 Uhr
10.12.2025, Borussia Dortmund vs. FK Bodo Glimt, UEFA Champions League, 6.Spieltag Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, 4) Regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or qu...
News

Kommentar: Schlotterbeck ist zu Recht sauer

  • 11.12.2025
  • 09:57 Uhr
BVB
News

BVB-Noten: Zwei Totalausfälle von der Bank

  • 11.12.2025
  • 09:53 Uhr
Sauer: Nico Schlotterbeck
News

Nach BVB-Remis: Schlotterbeck vermisst "Winner-Mentalität"

  • 11.12.2025
  • 09:53 Uhr
FC Bayern München v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6
News

Pressestimmen: Sporting verpasst "eine der zweifellos größten Sensationen"

  • 11.12.2025
  • 09:49 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 11.12.2025
  • 09:44 Uhr