Lennart Karl bricht beim Sieg von Bayern München gegen Sporting Lissabon einen Rekord und wird als Man of the Match ausgezeichnet. So stellt sich die Frage, wo Platz für Rückkehrer Jamal Musiala sein soll. Ein Kommentar. Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar Der Jubel war riesig in der Allianz Arena, als Alphonso Davies drei Minuten vor Schluss der längst gewonnenen Partie gegen Sporting Lissabon 262 Tage nach seinem Kreuzbandriss sein Comeback gab. Ähnlich laut dürfte es vermutlich werden, wenn Jamal Musiala aller Voraussicht nach im Januar nach einem halben Jahr Zwangspause seine Rückkehr in einem Pflichtspiel feiern wird. Champions League: Alle Highlights am Mittwochabend ab 23:00 Uhr bei Joyn Allerdings stellt sich spätestens nach dem hart erarbeiteten 3:1-Erfolg über den portugiesischen Meister, mit dem der FC Bayern München den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League so gut wie sicher hat, eine nicht ganz unwichtige Frage: Wo soll bitte in der momentan wie geölt laufende FCB-Offensive Platz für Musiala sein?

VIDEO: Musiala-Comeback? Max Eberl nennt Zeitpunkt

Lennart Karl: Darum ist er Man of the Match Der Shootingstar zeigte gegen Sporting erneut eine bärenstarke Leistung, erzielte den umjubelten Führungstreffer und wurde bei seiner Auswechslung nach 76 Minuten mit Standing Ovations gefeiert. Die UEFA kürte Karl zum Man of the Match. "Er stellte eine ständige Gefahr im Angriff dar, schuf Chancen und erzielte eine hohe Passquote sowie ein Tor, das sein herausragendes technisches Niveau unter Beweis stellte", begründete die Beobachtergruppe ihre Wahl. FC Bayern vs. Sporting: Die Erkenntnisse

FC Bayern München: Pyro-Trick wegen UEFA-Statuten? Fans wollen wohl Verband austricksen Kein Wunder, dass nach der Partie alle Münchner gefragt wurden, ob der Flügelflitzer in dieser Verfassung nicht auch zwangsläufig mit zur WM in den USA müsse - was niemand verneinte.

Karl ins DFB-Team: Kimmich positioniert sich eindeutig Am klarsten positionierte sich ausgerechnet DFB-Kapitän Joshua Kimmich: "Wenn du bei Bayern performst, dann ist das schon ein Statement. Ein Stammspieler beim FC Bayern gehört dann schon auch in die Nationalmannschaft." Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Vorteil, dass er noch bis zu den nächsten Länderspielen Ende März abwarten kann, ob der dann gerade erst volljährige Karl tatsächlich auch im neuen Jahr seine Topform halten kann.

VIDEO: Das sagt Kimmich über Karl

