Offenbar interner Beschluss

FC Bayern München: Max Eberl enthüllt Pläne für die Winter-Transferphase

  • Aktualisiert: 11.12.2025
  • 11:32 Uhr
  • ran.de

Die Saison des FC Bayern München läuft bisher nahezu perfekt. Auch deshalb gibt es offenbar keinen Grund, den Kader im Winter zu verändern.

Hätte man sich im Sommer beim FC Bayern München eine Saison malen können, man hätte sie wohl ungefähr so gemalt, wie sie bis dato gekommen ist.

Von 17 Saisonspielen gewann der Rekordmeister 16, einzig im letzten Spiel beim 1. FC Union Berlin gab es "nur" ein 2:2-Unentschieden.

Das ist wohl auch der Grund, wieso bei den Bayern intern entschieden wurde, im kommenden Transferfenster auf Einkäufe zu verzichten.

FC Bayern München: Keine Neuzugänge geplant

Sportvorstand Max Eberl erklärte vor dem Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon, aktuell sei "es nicht geplant, jemanden dazuzuholen. Unser Kader ist super homogen, super spannend, aus unserer Sicht ausgewogen, in der Offensive und in der Defensive. Ein neuer Spieler kann immer auch Unruhe bedeuten", so Eberl bei "DAZN".

Das Wichtigste in Kürze

Dabei verwies er auf die anstehende oder bereits vollzogene Rückkehr der drei langzeitverletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito. "Unsere Transfers kommen von innen heraus", stellte Eberl klar. Zuvor hatte auch die "Bild" über einen entsprechenden, internen Beschluss berichtet.

Das soll demnach auch unabhängig von der Personalie Sacha Boey sein, der aktuell Verkaufskandidat ist und weiterhin bleibt. Laut des Berichts bleiben Franculino Dju (FC Midtjylland) und Dusan Vlahovic (Juventus) weiterhin im Blickfeld des FCB, sollen aber frühestens im Sommer ein Thema an der Säbener Straße werden.

FC Bayern: Musiala-Comeback? Max Eberl nennt Zeitpunkt

Sportdirektor Christoph Freund erklärte derweil, eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Konrad Laimer sei derzeit noch kein heißes Thema. "Unterm Christbaum liegt da noch nichts, das wird noch ein bisschen dauern", sagte Freund bei "Sky Austria". Laimers aktueller Vertrag läuft bis 2027.

FC Bayern: der aktuelle Kader

Bayern MünchenHerren
Bayern München
vollst. Name
Fußball-Club Bayern München
Spitzname
Die Roten, Die Bayern, La Bestia Negra
Stadt
München
Land
Deutschland
Farben
rot-weiß
Gegründet
27.02.1900
Sportarten
Fußball, Handball, Tischtennis, Turnen, Basketball, Kegeln, Schach
Stadion
Allianz Arena
Kapazität
75.024
#NameNationalitätGeburtstag
Torwart
35Jannis BärtlJannis BärtlDeutschlandDeutschland24.06.2006
48Leon KlanacLeon KlanacDeutschlandDeutschland01.03.2007
1Manuel NeuerManuel NeuerDeutschlandDeutschland27.03.1986
26Sven UlreichSven UlreichDeutschlandDeutschland03.08.1988
40Jonas UrbigJonas UrbigDeutschlandDeutschland08.08.2003
Abwehr
23Sacha BoeySacha BoeyFrankreichFrankreich13.09.2000
19Alphonso DaviesAlphonso DaviesKanadaKanada02.11.2000
22Raphaël GuerreiroRaphaël GuerreiroPortugalPortugal22.12.1993
21Hiroki ItōHiroki ItōJapanJapan12.05.1999
30Cassiano KialaCassiano KialaDeutschlandDeutschland11.01.2009
3Min-jae KimMin-jae KimSüdkoreaSüdkorea15.11.1996
27Konrad LaimerKonrad LaimerÖsterreichÖsterreich27.05.1997
41Vincent ManubaVincent ManubaDeutschlandDeutschland01.07.2005
44Josip StanišićJosip StanišićKroatienKroatien02.04.2000
4Jonathan TahJonathan TahDeutschlandDeutschland11.02.1996
2Dayot UpamecanoDayot UpamecanoFrankreichFrankreich27.10.1998
Mittelfeld
20Tom BischofTom BischofDeutschlandDeutschland28.06.2005
47David DaiberDavid DaiberPortugalPortugal10.01.2007
8Leon GoretzkaLeon GoretzkaDeutschlandDeutschland06.02.1995
42Lennart KarlLennart KarlDeutschlandDeutschland22.02.2008
6Joshua KimmichJoshua KimmichDeutschlandDeutschland08.02.1995
10Jamal MusialaJamal MusialaDeutschlandDeutschland26.02.2003
45Aleksandar PavlovićAleksandar PavlovićDeutschlandDeutschland03.05.2004
Sturm
14Luis DíazLuis DíazKolumbienKolumbien13.01.1997
7Serge GnabrySerge GnabryDeutschlandDeutschland14.07.1995
11Nicolas JacksonNicolas JacksonSenegalSenegal20.06.2001
9Harry KaneHarry KaneEnglandEngland28.07.1993
36Wisdom MikeWisdom MikeDeutschlandDeutschland24.09.2008
17Michael OliseMichael OliseFrankreichFrankreich12.12.2001
Trainer
Vincent KompanyVincent KompanyBelgienBelgien10.04.1986
Co-Trainer
Aaron DanksAaron DanksEnglandEngland15.06.1985
René MarićRené MarićÖsterreichÖsterreich04.09.1992
Floribert N'GalulaFloribert N'GalulaBelgienBelgien07.03.1987
Torwart-Trainer
Michael RechnerMichael RechnerDeutschlandDeutschland27.05.1980
Andreas RösslAndreas RösslDeutschlandDeutschland20.02.1988

Auch interessant: Champions League: Falsche Hymne vor Partie FC Villarreal gegen FC Kopenhagen abgespielt

