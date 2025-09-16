Zum Start in die neue Champions-League-Saison feiert der FC Arsenal in Spanien einen Dreier. Auch Union St. Gilloise punktet in der Fremde.

Der englische Vizemeister FC Arsenal ist ohne Nationalspieler Kai Havertz mit einem am Ende souveränen Sieg in die Champions League gestartet. Der Halbfinalist der Vorsaison setzte sich bei Athletic Bilbao nach lange Zeit enttäuschender Leistung in der starken Schlussphase doch noch mit 2:0 (0:0) durch.

Nur Sekunden nach seiner Einwechslung erzielte Gabriel Martinelli das Führungstor (72.), auch der zweite Joker Leandro Trossard traf (87.).

Bei den Gunners, die in der Premier League drei Siege in den ersten vier Spielen erreichten, fehlte weiter Havertz wegen einer Knieverletzung. Athletic musste ohne seinen ebenfalls verletzten EM-Star Nico Williams auskommen.

Arsenal kam gegen die taktisch disziplinierten Basken nur schwer ins Spiel. Erst in der 26. Minute hatte Viktor Gyökeres mit einem Flugkopfball die erste Chance. Bilbao brauchte bis kurz vor der Halbzeit, ehe Álex Berenguer erstmals gefährlich vor dem Tor der Londoner auftauchte (43.). Das Niveau blieb auch nach der Pause überschaubar.