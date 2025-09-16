Anzeige
Champions League

Champions League: FC Arsenal startet mit Auswärtssieg - auch Union St. Gilloise jubelt

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 21:10 Uhr
  • SID

Zum Start in die neue Champions-League-Saison feiert der FC Arsenal in Spanien einen Dreier. Auch Union St. Gilloise punktet in der Fremde.

Der englische Vizemeister FC Arsenal ist ohne Nationalspieler Kai Havertz mit einem am Ende souveränen Sieg in die Champions League gestartet. Der Halbfinalist der Vorsaison setzte sich bei Athletic Bilbao nach lange Zeit enttäuschender Leistung in der starken Schlussphase doch noch mit 2:0 (0:0) durch.

Nur Sekunden nach seiner Einwechslung erzielte Gabriel Martinelli das Führungstor (72.), auch der zweite Joker Leandro Trossard traf (87.).

Bei den Gunners, die in der Premier League drei Siege in den ersten vier Spielen erreichten, fehlte weiter Havertz wegen einer Knieverletzung. Athletic musste ohne seinen ebenfalls verletzten EM-Star Nico Williams auskommen.

Arsenal kam gegen die taktisch disziplinierten Basken nur schwer ins Spiel. Erst in der 26. Minute hatte Viktor Gyökeres mit einem Flugkopfball die erste Chance. Bilbao brauchte bis kurz vor der Halbzeit, ehe Álex Berenguer erstmals gefährlich vor dem Tor der Londoner auftauchte (43.). Das Niveau blieb auch nach der Pause überschaubar.

Anzeige
Anzeige

Champions League: St. Gilloise gewinnt klar in Eindhoven

Debütant Union St. Gilloise gewann sein erstes Spiel in der Königsklasse beim niederländischen Meister PSV Eindhoven mit 3:1 (2:0). Der belgische Meister, der erstmals seit 90 Jahren wieder den Titel gewonnen hatte, erwischte einen Start nach Maß und ging durch einen Foulelfmeter von Promise David früh in Führung (9.).

Noch vor der Pause erhöhte Anouar Ait El Hadj mit einem Solo von der Mittellinie auf 2:0 (39.). Für die Entscheidung sorgte Kevin Mac Allister (81.). Ruben van Bommel gestaltete das Ergebnis für die Gastgeber noch etwas freundlicher (90.).

Anzeige
Mehr aus der Champions League
Doch noch fit geworden: Pascal Groß
News

Groß im Dortmunder Kader in Turin

  • 16.09.2025
  • 20:13 Uhr
2233038068
News

Juventus Turin vs. Borussia Dortmund heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker - Aufstellungen

  • 16.09.2025
  • 19:49 Uhr
Bayern-Trainer Vincent Kompany
News

Deutliche Bayern-Ansage von Kompany

  • 16.09.2025
  • 16:57 Uhr
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern München vs. FC Chelsea live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • 16.09.2025
  • 15:52 Uhr
03.05.2016, Allianz Arena, Muenchen, GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen vs Atletico Madrid, Halbfinale, Rueckspiel, im Bild der UEFA Championsleague Pokal the UEFA Champios League Trophy during the U...
News

Champions League 2025/26 heute live: Warum finden am 1. Spieltag auch Spiele am Donnerstag statt?

  • 16.09.2025
  • 15:50 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 16.09.2025
  • 15:47 Uhr
2218222110
News

Supercomputer rechnet vor: Das sind Bayerns Chancen in der CL

  • 16.09.2025
  • 14:36 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 16.09.2025
  • 13:54 Uhr
24.08.2025: Fußball:Öffentliches Training on Borussia Dortmund. Trainer Niko Kovac (Borussia Dortmund) boebachtet das Training. *** 24 08 2025 Football Public training session on Borussia Dortmund ...
News

CL-Auftakt: Kovac und der BVB müssen umdenken

  • 16.09.2025
  • 13:54 Uhr
GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt 12.09.2025, BayArena, Leverkusen, GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt, im Bild: die Frankfurter verabschieden sich von de...
News

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

  • 16.09.2025
  • 13:38 Uhr