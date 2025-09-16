Anzeige
Fußball

FC Bayern - Vincent Kompany deutlich: "Wollen die Champions League gewinnen"

  • Aktualisiert: 16.09.2025
  • 16:57 Uhr
  • SID

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat trotz der Zurückhaltung von Uli Hoeneß den Champions-League-Titel als Ziel ausgerufen.

"Wir wollen die Champions League gewinnen. In meiner Vorstellung kann kein Spieler oder Trainer beim FC Bayern weniger als Ziel haben", sagte der Belgier vor dem Auftakt-Kracher der Bayern am Mittwoch (21.00 Uhr/im Liveticker) gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea.

Ehrenpräsident Hoeneß hatte zuletzt mit Blick auf die finanzielle Übermacht der englischen Premier League betont, der Rekordmeister wird "so wie Hoffenheim in die Champions-League-Saison gehen. Keiner rechnet mit uns." Auch Torjäger Harry Kane hielt vor dem Auftakt aber dagegen: "Ein Klub wie Bayern hat immer die Erwartung, die Champions League zu gewinnen. Ich würde nicht sagen, dass wir Außenseiter sind, aber es wird ein hartes Stück Arbeit."

Das Selbstvertrauen der Bayern, die gegen Chelsea auf Raphael Guerreiro verzichten müssen, ist nach dem guten Saisonstart mit fünf Siegen aus fünf Pflichtspielen jedenfalls riesig.

"Wir haben uns dieses Momentum erarbeitet, das war nicht selbstverständlich", sagte Kompany: "Wir haben gemacht, was wir machen mussten. Jetzt freuen wir uns auf eine Champions-League-Nacht in der Allianz Arena, das ist immer etwas Besonderes."

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Champions League: Alle News und Infos

  • Champions League: Spielplan

  • Stadion fix: Hier steigt das Champions-League-Finale 2027

Anzeige

Die Bayern streben nach ihrem 22. Auftakt-Erfolg in der Königsklasse in Serie, ihre bislang letzte Niederlage zum Start hatten die Münchner 2002 gegen Deportivo La Coruña (2:3) kassiert. Jedoch müsse die Mannschaft für einen Erfolg gegen Chelsea auf ihrem "höchsten Niveau" spielen, warnte Kane: "Sie haben die Klub-WM gewonnen. Sie haben in diesem Wettbewerb und auch in der Premier League einige großartige Leistungen gezeigt. Wir erwarten also ein hartes Spiel."

Weitere Inhalte
2233038068
News

Juventus Turin vs. Borussia Dortmund heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

  • 16.09.2025
  • 15:52 Uhr
FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern München vs. FC Chelsea live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

  • 16.09.2025
  • 15:52 Uhr
03.05.2016, Allianz Arena, Muenchen, GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen vs Atletico Madrid, Halbfinale, Rueckspiel, im Bild der UEFA Championsleague Pokal the UEFA Champios League Trophy during the U...
News

Champions League 2025/26 heute live: Warum finden am 1. Spieltag auch Spiele am Donnerstag statt?

  • 16.09.2025
  • 15:50 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 16.09.2025
  • 15:47 Uhr
2218222110
News

Supercomputer rechnet vor: Das sind Bayerns Chancen in der CL

  • 16.09.2025
  • 14:36 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 16.09.2025
  • 13:54 Uhr
24.08.2025: Fußball:Öffentliches Training on Borussia Dortmund. Trainer Niko Kovac (Borussia Dortmund) boebachtet das Training. *** 24 08 2025 Football Public training session on Borussia Dortmund ...
News

CL-Auftakt: Kovac und der BVB müssen umdenken

  • 16.09.2025
  • 13:54 Uhr
GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt 12.09.2025, BayArena, Leverkusen, GER, 1.FBL. Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt, im Bild: die Frankfurter verabschieden sich von de...
News

Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

  • 16.09.2025
  • 13:38 Uhr
16.04.2025, Inter Mailand vs. FC Bayern München, UEFA Champions League, Viertelfinale-Rückspiel Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 9) *** 16 04 2025, Inter Milan vs FC Bayern Munich, UEFA Champions Le...
News

Power Ranking: Bayern nicht Favorit, SGE muss zittern

  • 16.09.2025
  • 11:30 Uhr
Mats Hummels
News

Hummels: Man darf Stars "nicht überfrachten"

  • 16.09.2025
  • 05:32 Uhr