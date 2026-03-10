- Anzeige -
Champions League

Champions League: FC Bayern bezahlt Sieg bei Atalanta Bergamo teuer und bangt um drei Stars

  • Aktualisiert: 11.03.2026
  • 16:08 Uhr
  • ran.de / SID

Mit einer Tor-Gala schießt der FC Bayern München die Tür zum Viertelfinale der Champions League in Bergamo weit auf. Doch es gibt einige Verletzungen zu beklagen.

Der FC Bayern München muss nach seinem berauschenden Sieg bei Atalanta Bergamo (6:1) den Ausfall dreier Spieler befürchten.

Alphonso Davies wurde am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League weinend ausgewechselt, der eingewechselte Jamal Musiala humpelte und konnte das Spiel nicht beenden. Auch Torhüter Jonas Urbig war angeschlagen.

Sportvorstand Max Eberl gab nach dem Abpfiff eine erste Einschätzung. "Bei Davies ist es wahrscheinlich etwas Muskuläres, Jonas ist ein bisschen benebelt, er hat ein bisschen Kopfschmerzen. Bei Jamal war es eher eine Vorsichtsmaßnahme, er hat was am Knöchel gespürt", berichtete er: "Aber Genaues kann ich nicht sagen."

Urbig wurde wegen Sehstörungen ins Krankenhaus gebracht. Bei ihm besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Eine genaue Diagnose steht aber noch aus.

Laut "Bild" rechnet man an der Säbener Straße mit einer Ausfalldauer von acht bis zehn Tagen.

FC Bayern: Davies und Musiala beim Bankett

Nach dem Spiel fand das nächtliche Bankett statt. Davies und Musiala waren anwesend, humpelten aber.

Urbig musste derweil noch behandelt werden. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach bei seiner Dinner-Rede von "tragischen Verletzungen".

Den Achtelfinalerfolg sah er als "sportliches Statement". Es war der fünfthöchste Auswärtssieg der Bayern-Historie in der Champions League.

Es sei zu hoffen, "dass die Verletzungen von Alphonso und Jamal nicht so schlimm sind", sagte Kapitän Joshua Kimmich bei "Prime Video": "Das hat uns in der vergangenen Saison einiges gekostet. Das darf diese Saison nicht passieren."

"Es ist schade. Wir dürfen uns das Momentum aber nicht wegnehmen lassen", kommentierte Trainer Vincent Kompany die Ereignisse.

VIDEO: Joshua Kimmich plötzlich in Erklärungsnot: Gelbe Karte Absicht?

Musiala befindet sich nach seinem Wadenbeinbruch noch in der Aufbauphase. Davies ging in der 70. Minute in die Knie und verließ eigenständig, aber unter Tränen den Platz. Seine Mitspieler und Kompany versuchten, ihn zu trösten. Urbig musste in der Nachspielzeit nach einem Zusammenprall von zwei Betreuern gestützt werden.

FC Bayern: Davies zuletzt erst zurückgekehrt

Davies war erst im Dezember nach langer Verletzungspause wegen eines Kreuzbandrisses zurückgekehrt. Wegen eines Muskelfaserrisses musste er zuletzt erneut pausieren. Urbig ersetzte in Bergamo den an der Wade verletzten Manuel Neuer.

Dreesen bestätigte beim FCB-Bankett nochmal, dass Urbigs Krankenhausbesuch "eine Vorsichtsmaßnahme" sei. Sollte er ausfallen, würde wohl der erfahrene Sven Ulreich am Wochenende das Tor gegen Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga hüten. Leon Klanac fiel zuletzt auch aus. Der 19-Jährige gilt als vierter Torwart der Bayern.

Mit drei angeschlagenen bis verletzten Keepern muss die Jugend herhalten. Jännis Bartl (19) und Leonard Prescott (16) waren im Profikader mal dabei, sind jetzt mindestens zweite Wahl.

Die Bayern sind vor der Länderspielpause Ende März in der Liga noch bei Leverkusen und gegen Union Berlin gefordert, am Mittwoch kommender Woche findet das Rückspiel gegen Bergamo statt.

