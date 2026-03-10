Mit einer Tor-Gala schießt der FC Bayern München die Tür zum Viertelfinale der Champions League in Bergamo weit auf. Doch es gibt einige Verletzungen zu beklagen. Der FC Bayern München muss nach seinem berauschenden Sieg bei Atalanta Bergamo (6:1) den Ausfall dreier Spieler befürchten. Alphonso Davies wurde am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League weinend ausgewechselt, der eingewechselte Jamal Musiala humpelte und konnte das Spiel nicht beenden. Auch Torhüter Jonas Urbig war angeschlagen. Sportvorstand Max Eberl gab nach dem Abpfiff eine erste Einschätzung. "Bei Davies ist es wahrscheinlich etwas Muskuläres, Jonas ist ein bisschen benebelt, er hat ein bisschen Kopfschmerzen. Bei Jamal war es eher eine Vorsichtsmaßnahme, er hat was am Knöchel gespürt", berichtete er: "Aber Genaues kann ich nicht sagen." Legenden-Duo macht FC Bayern München nach Gala in Bergamo zum Top-Favoriten in der Champions League Urbig wurde wegen Sehstörungen ins Krankenhaus gebracht. Bei ihm besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Eine genaue Diagnose steht aber noch aus. Laut "Bild" rechnet man an der Säbener Straße mit einer Ausfalldauer von acht bis zehn Tagen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Bayern: Davies und Musiala beim Bankett Nach dem Spiel fand das nächtliche Bankett statt. Davies und Musiala waren anwesend, humpelten aber. Urbig musste derweil noch behandelt werden. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach bei seiner Dinner-Rede von "tragischen Verletzungen". Den Achtelfinalerfolg sah er als "sportliches Statement". Es war der fünfthöchste Auswärtssieg der Bayern-Historie in der Champions League. Ein Trio ragt aus starkem FCB-Team heraus, nur einer fällt ab - die Noten Es sei zu hoffen, "dass die Verletzungen von Alphonso und Jamal nicht so schlimm sind", sagte Kapitän Joshua Kimmich bei "Prime Video": "Das hat uns in der vergangenen Saison einiges gekostet. Das darf diese Saison nicht passieren." "Es ist schade. Wir dürfen uns das Momentum aber nicht wegnehmen lassen", kommentierte Trainer Vincent Kompany die Ereignisse.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

VIDEO: Joshua Kimmich plötzlich in Erklärungsnot: Gelbe Karte Absicht?

Musiala befindet sich nach seinem Wadenbeinbruch noch in der Aufbauphase. Davies ging in der 70. Minute in die Knie und verließ eigenständig, aber unter Tränen den Platz. Seine Mitspieler und Kompany versuchten, ihn zu trösten. Urbig musste in der Nachspielzeit nach einem Zusammenprall von zwei Betreuern gestützt werden.