Champions League

Champions League: Legenden-Duo macht FC Bayern München nach Gala in Bergamo zum Top-Favoriten

  • Veröffentlicht: 11.03.2026
  • 12:55 Uhr
  • Philipp Schmalz

Mit dem 6:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo hat der FC Bayern München ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der Auftritt geht auch an zwei Legenden nicht spurlos vorbei.

Der FC Bayern München hat Atalanta Bergamo beim 6:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League keine Chancen gelassen.

Für das Viertelfinale kann der deutsche Rekordmeister eigentlich schon planen. Es braucht schon ein Fußball-Wunder, um zu verhindern, dass die Münchner wieder einmal zu den besten acht Mannschaften Europas gehören.

Dort trifft der FC Bayern dann auf den Sieger der Partie zwischen Real Madrid und Manchester City. Geht es nach zwei absoluten Legenden des Sports, ist für den FCB dort aber keinesfalls Schluss - ganz im Gegenteil!

Für Alessandro del Piero ist das Team von Trainer Vincent Kompany der große Favorit auf den Titel in der Champions League. Das erklärte der Italiener bei "CBS Sports": "Sie sind unglaublich. Ich denke, dass sie im Moment das beste Team sind. Vor ein paar Monaten hatte Arsenal die Nase vorn. Aber nun hat sich die Situation verändert. Die anderen Teams haben zu kämpfen."

Henry sicher: FC Bayern "sehr schwer zu schlagen"

In eine ähnliche Kerbe schlug Thierry Henry: "Ich denke, sie sind deutlich ausbalancierter als zum Beispiel Barcelona. Sie wissen, was sie zu tun haben. Sie pressen gut. Sie sind sehr schwer zu schlagen."

Ein Blick auf die aktuelle Saison bestätigt die Aussagen des Franzosen. Bisher verließen Kimmich und Co. das Feld lediglich zweimal als Verlierer.

In der Bundesliga verlor der deutsche Rekordmeister Ende Januar mit 1:2 gegen den FC Augsburg, in der Champions League zog er in der Ligaphase gegen den FC Arsenal mit 1:3 den Kürzeren.

Auch interessant: FC Bayern München: Droht Kimmich und Olise ein übles Nachspiel wegen der Gelben Karten?

