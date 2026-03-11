Mit dem 6:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo hat der FC Bayern München ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der Auftritt geht auch an zwei Legenden nicht spurlos vorbei.

Der FC Bayern München hat Atalanta Bergamo beim 6:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League keine Chancen gelassen.

Für das Viertelfinale kann der deutsche Rekordmeister eigentlich schon planen. Es braucht schon ein Fußball-Wunder, um zu verhindern, dass die Münchner wieder einmal zu den besten acht Mannschaften Europas gehören.

Dort trifft der FC Bayern dann auf den Sieger der Partie zwischen Real Madrid und Manchester City. Geht es nach zwei absoluten Legenden des Sports, ist für den FCB dort aber keinesfalls Schluss - ganz im Gegenteil!