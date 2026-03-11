Champions League
FC Bayern München: Jamal Musiala, Alphonso Davies und Jonas Urbig fallen aus - Verletzungssorgen nach Bergamo-Gala
- Aktualisiert: 11.03.2026
- 17:28 Uhr
- SID
Bei der Gala des FC Bayern bei Atalanta Bergamo zogen sich Jamal Musiala, Alphonso Davies und Jonas Urbig Verletzungen zu. Nun stehen die bitteren Diagnosen fest.
Der FC Bayern muss "zunächst" auf seine Profis Jamal Musiala, Alphonso Davies und Jonas Urbig verzichten.
Das gaben die Münchner nach dem 6:1 (3:0)-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atalanta Bergamo bekannt, bei dem das Trio sich Verletzungen zugezogen hatte.
FC Bayern: Diagnosen bei Musiala, Davies und Urbig stehen fest
Musiala laboriere an einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk, teilten die Bayern am Mittwochnachmittag mit. Davies habe eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein erlitten. Bei Torhüter Urbig sei eine Gehirnerschütterung diagnostiziert worden. Das hätten die eingehenden Untersuchungen nach der Rückkehr aus Italien ergeben.
Musiala und Davies waren erst zur Halbzeit eingewechselt worden. Davies wurde jedoch bereits in der 71. Minute weinend ausgewechselt, Musiala humpelte und konnte das Spiel nicht beenden. Urbig wirkte nach einem Zusammenprall in den Schlusssekunden benommen und musste von Betreuern gestützt vom Platz gebracht werden.
Musiala befindet sich nach seinem Wadenbeinbruch im Sommer noch in der Aufbauphase. Davies war erst im Dezember nach einem Kreuzbandriss zurückgekehrt. Wegen eines Muskelfaserrisses musste er zuletzt erneut pausieren. Urbig ersetzte in Bergamo den an der Wade verletzten Manuel Neuer.
Nach seinem Ausfall dürfte der dritte Torwart Sven Ulreich gefragt sein. Die Bayern sind vor der Länderspielpause Ende März in der Liga noch bei Bayer Leverkusen und gegen Union Berlin gefordert, am Mittwoch kommender Woche findet das Rückspiel gegen Bergamo statt.
