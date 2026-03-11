Statt der Königklasse sah ein Barcelona-Fan am Dienstag nur die dritte Liga in England. Der Grund: Er flog in den falschen St. James Park.

Eine folgenschwere Verwechselung ist einem Fan des FC Barcelona zum Verhängnis geworden. Statt im traditionsreichen Stadion von Newcastle United dem 1:1 (0:0) seiner Mannschaft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beizuwohnen, landete der Anhänger etwa 600 Kilometer entfernt im südwestenglischen Exeter.

Immerhin ein Fußballspiel bekam der Fan dort zu sehen. Statt Jungstar Lamine Yamal im St. James' Park zu bewundern, schaute er einem gewissen Tom Hamer zu. Der Verteidiger schoss im Spiel der drittklassigen League One Tabellenführer Lincoln City im St. James Park - dem ohne Apostroph, wohlgemerkt - bei Exeter City zum knappen Sieg.