Fußball

Champions League: Im falschen St. James Park - Barca-Fan verpasst CL-Spiel

  • Aktualisiert: 11.03.2026
  • 16:59 Uhr
  • SID

Statt der Königklasse sah ein Barcelona-Fan am Dienstag nur die dritte Liga in England. Der Grund: Er flog in den falschen St. James Park.

Eine folgenschwere Verwechselung ist einem Fan des FC Barcelona zum Verhängnis geworden. Statt im traditionsreichen Stadion von Newcastle United dem 1:1 (0:0) seiner Mannschaft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beizuwohnen, landete der Anhänger etwa 600 Kilometer entfernt im südwestenglischen Exeter.

Immerhin ein Fußballspiel bekam der Fan dort zu sehen. Statt Jungstar Lamine Yamal im St. James' Park zu bewundern, schaute er einem gewissen Tom Hamer zu. Der Verteidiger schoss im Spiel der drittklassigen League One Tabellenführer Lincoln City im St. James Park - dem ohne Apostroph, wohlgemerkt - bei Exeter City zum knappen Sieg.

Joshua Kimmich plötzlich in Erklärungsnot: Gelbe Karte Absicht?

Der Fan sei "ziemlich enttäuscht und ein bisschen verlegen" gewesen, erklärte ein Fanbeauftragter des englischen Drittligisten später: "Also haben wir ihm ein Ticket besorgt, damit er sich ein Spiel im echten St. James Park ansehen konnte."

Er sei "jederzeit wieder willkommen", hieß es weiter - ob der Zuschauer das Angebot wohl annehmen wird? Mehr als den umjubelten späten Foulelfmeter von Superstar Yamal (90.+6), der dem spanischen Meister und Trainer Hansi Flick das Unentschieden rettete, verpasste der verirrte Fan in einer ansonsten ereignisarmen Partie eher nicht.

Zu den anderen Ergebnissen: Champions League: Last-Minute-Elfer rettet Barcelona - Atletico Madrid deklassiert Tottenham

