7. Spieltag der Champions League

Champions League - FC Bayern München: So kann sich der FCB heute für das Achtelfinale qualifizieren

  • Aktualisiert: 21.01.2026
  • 14:37 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern kann bereits einen Spieltag vor Ende der Ligaphase das Ticket für das Achtelfinale in der Champions League buchen. Aber wie kann das gelingen?

Der FC Bayern München spielt auch in der Champions League bisher eine überragende Saison. Vor dem Spiel gegen Union Saint-Gilloise steht der deutsche Rekordmeister auf Platz zwei.

Lediglich gegen Spitzenreiter FC Arsenal mussten die Münchner in der Königsklasse in diesem Jahr eine Niederlage (1:3) einstecken.

Gegen Saint-Gilloise kann der FC Bayern nun bereits einen Spieltag vor Ende der Ligaphase den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen und den ungeliebten Playoffs aus dem Weg gehen.

ran hat einen Blick auf die verschiedenen Szenarien geworfen.

Optimalfall: FC Bayern gewinnt gegen Union Saint-Gilloise

Gewinnt der FC Bayern am 7. Spieltag der Königsklasse gegen Union Saint-Gilloise, kann das Team von Vincent Kompany am letzten Spieltag nicht mehr aus den Top acht fallen. Der Einzug ins Achtelfinale wäre perfekt!

Sollte sich der belgische Underdog ein Unentschieden in der Allianz Arena erkämpfen, sähe die Sache ein wenig anders aus. Der FCB wäre dann auf die Schützenhilfe anderer Klubs angewiesen.

Atletico Madrid (vs. Galatasaray) und der FC Liverpool (vs. Olympique Marseille) müssten verlieren. Zudem dürften der FC Chelsea (vs. Pafos), Newcastle United (vs. PSV Eindhoven) und der FC Barcelona (vs. Slavia Prag) maximal Remis spielen.

Champions League: FC Bayern hat die ersten beiden Plätze im Blick

Aber: Selbst wenn der FC Bayern sich bereits an diesem Spieltag für das Achtelfinale qualifizieren sollte, würden die Münchner die letzte Partie gegen die PSV Eindhoven wohl nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Warum? Seit dieser Saison haben die beiden bestplatzierten Mannschaften der Ligaphase (derzeit der FC Arsenal und der FC Bayern) im Achtel-, Viertel- und Halbfinale jeweils Heimrecht im Rückspiel.

