Gegen Saint-Gilloise kann der FC Bayern nun bereits einen Spieltag vor Ende der Ligaphase den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen und den ungeliebten Playoffs aus dem Weg gehen. ran hat einen Blick auf die verschiedenen Szenarien geworfen.

Optimalfall: FC Bayern gewinnt gegen Union Saint-Gilloise Gewinnt der FC Bayern am 7. Spieltag der Königsklasse gegen Union Saint-Gilloise, kann das Team von Vincent Kompany am letzten Spieltag nicht mehr aus den Top acht fallen. Der Einzug ins Achtelfinale wäre perfekt! Sollte sich der belgische Underdog ein Unentschieden in der Allianz Arena erkämpfen, sähe die Sache ein wenig anders aus. Der FCB wäre dann auf die Schützenhilfe anderer Klubs angewiesen. Atletico Madrid (vs. Galatasaray) und der FC Liverpool (vs. Olympique Marseille) müssten verlieren. Zudem dürften der FC Chelsea (vs. Pafos), Newcastle United (vs. PSV Eindhoven) und der FC Barcelona (vs. Slavia Prag) maximal Remis spielen.

