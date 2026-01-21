- Anzeige -
- Anzeige -
u19 gegen Inter Mailand

1. FC Köln: 41.000 Zuschauer! Effzeh wird wahnsinnigen Rekord in der Youth League einstellen

  • Aktualisiert: 21.01.2026
  • 12:56 Uhr
  • SID

Der 1. FC Köln wird beim U19-Heimspiel gegen Inter Mailand im Sechzehntelfinale der UEFA Youth League einen Zuschauerrekord aufstellen. Es sind bereits 41.000 Tickets für die Partie verkauft.

Die U19-Fußballer des 1. FC Köln dürfen sich in der Youth League über eine große Unterstützung freuen. Für das Sechzehntelfinale gegen Inter Mailand am 4. Februar im RheinEnergieStadion hat der Klub 41.000 Tickets verkauft.

Das wird in dem europäischen Wettbewerb einen Zuschauerrekord aufstellen. Bisherige Bestmarke waren 40.368 Fans bei der Partie zwischen Trabzonspor und Inter Mailand im April 2025.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

U19-Meister Köln auf gutem Weg in der Youth League

"Dieser Zuschauerrekord in der Youth League erfüllt uns mit großer Freude und macht uns stolz", sagte FC-Vizepräsident Ulf Sobek:

"Er zeigt eindrucksvoll, wie positiv verrückt unsere Fans sind und mit welcher Wucht sie hinter dem Verein stehen."

Durch den Gewinn der deutschen U19-Meisterschaft in der vergangenen Saison hatten sich die Kölner für die Youth League qualifiziert.

Durch Erfolge in den ersten beiden Runden gegen Racing Union Luxemburg sowie den dänischen Vertreter FC Midtjylland zog das Team von Trainer Stefan Ruthenbeck in das Sechzehntelfinale ein.

Mehr News und Videos
Dzeko
News

Kommentar: Dzeko wäre ein "Mini-Raul" für Schalke

  • 21.01.2026
  • 12:49 Uhr
imago images 1070587137Update
News

Ex-Talent schließt Bayern-Rückkehr derzeit aus

  • 21.01.2026
  • 11:52 Uhr
Max Eberl
News

Saint-Gilloise: "Eberl blockte Zusammenarbeit ab"

  • 21.01.2026
  • 11:34 Uhr
Wieder voll dabei: Ermedin Demirovic
News

VfB in Rom: Sieg "sehr, sehr wichtig"

  • 21.01.2026
  • 11:16 Uhr
imago images 1054674987
News

Südkurve gesperrt: So könnten die Bayern-Ultras ins Stadion

  • 21.01.2026
  • 10:47 Uhr
imago images 1071132734
News

Qarabag Agdam vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Stream und Ticker

  • 21.01.2026
  • 10:44 Uhr
Debatte über zusätzliche VAR-Befugnisse
News

WM 2026: Zusätzliche VAR-Befugnisse beim Turnier im Sommer

  • 21.01.2026
  • 10:32 Uhr
Gianluigi Donnarumma
News

Nach nur vier Monaten: Transfer-Sensation um Donnarumma?

  • 21.01.2026
  • 10:20 Uhr
Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
News

Kommentar: BVB, das ist nicht Champions-League-würdig!

  • 21.01.2026
  • 10:08 Uhr
imago images 1071491440
News

"Standbild-Rot": Weltmeister-Trio schimpft über BVB-Platzverweis

  • 21.01.2026
  • 09:54 Uhr