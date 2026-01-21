- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

VfB Stuttgart: Sohn von Giovanni Zarrella unterschreibt ersten großen Vertrag

  • Veröffentlicht: 21.01.2026
  • 13:41 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Giovanni und Jana Ina Zarrella sind Stars in der deutschen Medienwelt. Sohn Gabriel macht in seiner Fußballkarriere den nächsten großen Schritt. Beim VfB Stuttgart.

Von Mike Stiefelhagen

Zarrella ist seit Jahren den meisten Deutschen ein Begriff. Aber nicht im Fußball. Das könnte sich bald ändern.

Entertainer Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella dürften stolz sein. Ihr Sohn Gabriel unterschreibt seinen ersten großen Vertrag.

Und das bei einem renommierten Verein, dem VfB Stuttgart. Der 17-Jährige verlängert um zwei weitere Jahre. In dem Alter ein großer Vertrauensbonus seitens des Klubs und wichtig für die Entwicklung des Spielers.

Und die Schwaben können sich glücklich schätzen. Denn auch andere Vereine waren an Zarrella Junior interessiert.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

VfB Stuttgart: Gabriel Zarrella war umworben

Der 1,90 Meter große Abwehrspieler ist beidfüßig. In Stuttgarts U17 in der Innenverteidigung gesetzt. Im Sommer 2024 kam er aus der Jugend von Viktoria Berlin.

Offenbar war auch Borussia Mönchengladbach an Zarrella interessiert. Doch Stuttgart bekam den Zuschlag.

Die SpVgg Greuther Fürth soll auch die Fühler ausgestreckt haben. Dort wäre Zarrella schon näher an der Profimannschaft gewesen, die in der 2. Bundesliga gegen den Abstieg spielt.

Am Ende bleibt Gabriel aber - zunächst - beim VfB. Nachwuchsdirektor Stephan Hildebrandt: "Gabriel kam vor einem Jahr aus Köln zu uns und hat als Innenverteidiger unter seinen Trainern Daniel Jungwirth und Tobias Rathgeb eine kontinuierlich positive Entwicklung vollzogen. Er ist ein physisch starker Spieler mit sehr guten technischen Anlagen und einem ausgezeichneten Spielverständnis. Wir glauben an die Perspektive Gabriels beim VfB über die U19 hinaus und freuen uns, dass er bei uns ist."

Mehr News und Videos
RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga
News

So macht Bayern heute das CL-Achtelfinale klar

  • 21.01.2026
  • 14:37 Uhr
17.01.2026, xtgx, Fussball 1.Bundesliga, RB Leipzig - FC Bayern München v.l. Jamal Musiala (FC Bayern Muenchen) Jubel, Freude über den Sieg (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as I...
News

Bayerns Luxusproblem: Wohin eigentlich mit Musiala?

  • 21.01.2026
  • 14:35 Uhr
imago images 1054674987
News

Südkurve gesperrt: So könnten die Bayern-Ultras ins Stadion

  • 21.01.2026
  • 13:08 Uhr
U19-Coach Stefan Ruthenbeck
News

41.000 Zuschauer! Kölns U19 knackt Europa-Rekord

  • 21.01.2026
  • 12:56 Uhr
Dzeko
News

Kommentar: Dzeko wäre ein "Mini-Raul" für Schalke

  • 21.01.2026
  • 12:49 Uhr
imago images 1070587137Update
News

Ex-Talent schließt Bayern-Rückkehr derzeit aus

  • 21.01.2026
  • 11:52 Uhr
Max Eberl
News

Saint-Gilloise: "Eberl blockte Zusammenarbeit ab"

  • 21.01.2026
  • 11:34 Uhr
Wieder voll dabei: Ermedin Demirovic
News

VfB in Rom: Sieg "sehr, sehr wichtig"

  • 21.01.2026
  • 11:16 Uhr
imago images 1071132734
News

Qarabag Agdam vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Stream und Ticker

  • 21.01.2026
  • 10:44 Uhr
Debatte über zusätzliche VAR-Befugnisse
News

WM 2026: Zusätzliche VAR-Befugnisse beim Turnier im Sommer

  • 21.01.2026
  • 10:32 Uhr