Giovanni und Jana Ina Zarrella sind Stars in der deutschen Medienwelt. Sohn Gabriel macht in seiner Fußballkarriere den nächsten großen Schritt. Beim VfB Stuttgart.

Von Mike Stiefelhagen

Zarrella ist seit Jahren den meisten Deutschen ein Begriff. Aber nicht im Fußball. Das könnte sich bald ändern.

Entertainer Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella dürften stolz sein. Ihr Sohn Gabriel unterschreibt seinen ersten großen Vertrag.

Und das bei einem renommierten Verein, dem VfB Stuttgart. Der 17-Jährige verlängert um zwei weitere Jahre. In dem Alter ein großer Vertrauensbonus seitens des Klubs und wichtig für die Entwicklung des Spielers.

Und die Schwaben können sich glücklich schätzen. Denn auch andere Vereine waren an Zarrella Junior interessiert.