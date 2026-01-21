- Anzeige -
- Anzeige -
Champions league

FC Bayern: Trotz Sperre der Südkurve – so könnten die Ultras heute ins Stadion gelangen

  • Veröffentlicht: 21.01.2026
  • 10:47 Uhr
  • ran.de

Beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Royale Union Saint-Gilloise bleibt der Unterrang der Südkurve gesperrt. Ob und wie die Ultras trotz Sperre in andere Stadionbereiche ausweichen, bleibt offen.

Die Allianz Arena öffnet am Mittwochabend für das Champions-League-Spiel gegen Royale Union Saint-Gilloise – doch ein Teil der Bayern-Fans muss draußen bleiben.

Die UEFA hatte nach erneuten Pyrotechnik-Vorfällen eine Sperrung der Blöcke 111 bis 114 verhängt, die der Klub aus organisatorischen Gründen auf den gesamten Unterrang ausgeweitet hat.

Insgesamt wurden 9.336 Tickets storniert und erstattet. Damit stellt sich die Frage, ob und wie die aktiven Fans des FC Bayern dennoch in der Allianz Arena präsent sein werden.

Klar ist: Die Sperre betrifft ausschließlich den Unterrang der Südkurve. Andere Stadionbereiche sind davon nicht betroffen.

- Anzeige -
- Anzeige -
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs in CL-Wochen um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern: Möglichkeiten für Ultras in anderen Blöcken trotz Sperre

Theoretisch besteht für Fans – auch für Mitglieder der Ultra-Gruppierungen – die Möglichkeit, Tickets in anderen Blöcken zu nutzen, sofern diese regulär erworben wurden. Ob es in größerem Umfang zu einem Ausweichen in andere Bereiche des Stadions kommt, bleibt allerdings offen.

Ein geschlossenes oder koordiniertes Auftreten in einem anderen Block gilt als organisatorisch schwierig. Die Ticketvergabe erfolgt personalisiert, ein kurzfristiger Tausch oder Weiterverkauf ist nur eingeschränkt möglich.

Zudem ist unklar, inwieweit Fans bereit wären, ihre Karten abzugeben oder zu tauschen. Wahrscheinlicher erscheint daher eine verteilte Präsenz einzelner Anhänger in verschiedenen Stadionbereichen – oder ein bewusster Verzicht auf den Stadionbesuch.

Ein heimliches oder unautorisiertes Betreten des Stadions gilt hingegen als äußerst unwahrscheinlich. Gerade vor dem Hintergrund der bestehenden UEFA-Sanktionen steht der FC Bayern unter besonderer Beobachtung.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Strenge Sicherheitsmaßnahmen wegen UEFA-Sanktionen und Pyro-Vorfällen

Weitere Vorfälle könnten deutlich härtere Strafen nach sich ziehen. Entsprechend hoch sind die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Spiel. Bereits beim Heimspiel gegen Sporting Lissabon hatten Pyrotechnik-Aktionen sicherheitsrelevante Abläufe ausgelöst, unter anderem technische Schutzmechanismen im Stadion.

Vor diesem Hintergrund dürfte sowohl seitens des Klubs als auch seitens der Sicherheitsbehörden ein besonderes Augenmerk auf Ordnung und Regelkonformität liegen.

Ob sich die Ultras für eine alternative Form der Unterstützung entscheiden oder dem Spiel fernbleiben, wird sich erst kurz vor Anstoß zeigen.

Mehr News und Videos
imago images 1071132734
News

Qarabag Agdam vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Stream und Ticker

  • 21.01.2026
  • 10:44 Uhr
Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7
News

Kommentar: BVB, das ist nicht Champions-League-würdig!

  • 21.01.2026
  • 10:08 Uhr
imago images 1071491440
News

"Standbild-Rot": Weltmeister-Trio schimpft über BVB-Platzverweis

  • 21.01.2026
  • 09:54 Uhr
Umkämpftes Duell in Piräus
News

BVB verliert in Unterzahl - Bayer bangt um K.o.-Phase

  • 21.01.2026
  • 09:45 Uhr
Bayern Pyro
News

Leere Südkurve: Darum wird die Allianz Arena heute nicht voll

  • 21.01.2026
  • 09:30 Uhr
UEFA Champions League Matchday 7 of 8 Tottenham Hotspur v Borussia Dortmund Daniel Svensson of Borussia Dortmund is sent off after var overturn during the UEFA Champions league Matchday 7 of 8 Tott...
News

Fünf Fünfer: Die BVB-Noten gegen Tottenham

  • 21.01.2026
  • 08:53 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 heute live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 21.01.2026
  • 08:37 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights heute im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 21.01.2026
  • 08:37 Uhr
FC Bayern München
News

FC Bayern München vs. Union Saint-Gilloise heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

  • 21.01.2026
  • 08:36 Uhr
Überragendes Duo: Vinicius Júnior (l.) und Kylian Mbappé
News

City und PSG patzen überraschend

  • 21.01.2026
  • 08:23 Uhr