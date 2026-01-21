Beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Royale Union Saint-Gilloise bleibt der Unterrang der Südkurve gesperrt. Ob und wie die Ultras trotz Sperre in andere Stadionbereiche ausweichen, bleibt offen. Die Allianz Arena öffnet am Mittwochabend für das Champions-League-Spiel gegen Royale Union Saint-Gilloise – doch ein Teil der Bayern-Fans muss draußen bleiben. Die UEFA hatte nach erneuten Pyrotechnik-Vorfällen eine Sperrung der Blöcke 111 bis 114 verhängt, die der Klub aus organisatorischen Gründen auf den gesamten Unterrang ausgeweitet hat. FC Bayern vs. Saint-Gilloise: Darum wird die Allianz Arena heute nicht voll sein Insgesamt wurden 9.336 Tickets storniert und erstattet. Damit stellt sich die Frage, ob und wie die aktiven Fans des FC Bayern dennoch in der Allianz Arena präsent sein werden. Klar ist: Die Sperre betrifft ausschließlich den Unterrang der Südkurve. Andere Stadionbereiche sind davon nicht betroffen.

FC Bayern: Möglichkeiten für Ultras in anderen Blöcken trotz Sperre Theoretisch besteht für Fans – auch für Mitglieder der Ultra-Gruppierungen – die Möglichkeit, Tickets in anderen Blöcken zu nutzen, sofern diese regulär erworben wurden. Ob es in größerem Umfang zu einem Ausweichen in andere Bereiche des Stadions kommt, bleibt allerdings offen. Ein geschlossenes oder koordiniertes Auftreten in einem anderen Block gilt als organisatorisch schwierig. Die Ticketvergabe erfolgt personalisiert, ein kurzfristiger Tausch oder Weiterverkauf ist nur eingeschränkt möglich. FC Bayern München vs. Union Saint-Gilloise im Liveticker

"Max Eberl blockte eine Zusammenarbeit ab" - Ehrenpräsident Jürgen Baatzsch exklusiv im ran-Interview Zudem ist unklar, inwieweit Fans bereit wären, ihre Karten abzugeben oder zu tauschen. Wahrscheinlicher erscheint daher eine verteilte Präsenz einzelner Anhänger in verschiedenen Stadionbereichen – oder ein bewusster Verzicht auf den Stadionbesuch. Ein heimliches oder unautorisiertes Betreten des Stadions gilt hingegen als äußerst unwahrscheinlich. Gerade vor dem Hintergrund der bestehenden UEFA-Sanktionen steht der FC Bayern unter besonderer Beobachtung.

