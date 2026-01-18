Qarabag Agdam vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Stream und Ticker

Am 7. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Qarabag Agdam und Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Für Eintracht Frankfurt verläuft die aktuelle Champions-League-Saison bislang alles andere als ideal. Nach sechs absolvierten Spielen steckt die SGE tief im Tabellenkeller fest und steht aktuell außerhalb der Qualifikationsränge.

Die Frankfurter hatten es in der Ligaphase mit hochkarätigen Gegnern zu tun. Partien gegen Teams wie Atletico Madrid oder FC Barcelona erschwerten die Punkteausbeute erheblich.

Aktuell belegt die Eintracht Platz 30 in der Champions-League-Tabelle und wäre damit ausgeschieden. Ein Sieg am 7. Spieltag würde zwar helfen, wäre jedoch noch keine Garantie für das Weiterkommen. Um die Playoffs zu erreichen, müsste Frankfurt beide verbleibenden Spiele gewinnen und zudem auf günstige Ergebnisse der direkten Konkurrenz hoffen.

Der kommende Gegner Qarabag FK erscheint auf dem Papier dennoch schlagbar. Mit einem Kaderwert von knapp 30 Millionen Euro bei "transfermarkt" stellt der Klub aus Aserbaidschan den zweitkleinsten Marktwert aller Teilnehmer. Trotzdem hat sich Qarabag bislang ordentlich präsentiert, sieben Punkte gesammelt und steht damit aktuell sogar auf einem Playoff-Platz.

Für die Eintracht bleibt das Duell dennoch mit Fragezeichen verbunden. Personell ist die Lage angespannt: Fares Chaïbi kehrt erst frisch vom Afrika-Cup zurück, während im Sturm sowohl Jonathan Burkardt als auch sein Vertreter Michy Batshuayi weiterhin verletzt ausfallen dürften.

Zwar wurde im Winter mit unter anderem Younes Ebnoutalib oder Arnaud Kalimuendo nachgerüstet, doch wie stabil sich die SGE präsentiert, wird sich erst auf dem Platz zeigen.