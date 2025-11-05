Anzeige
Fußball

Champions League - FC Bayern: Vincent Kompany verteidigt Luis Diaz – Noch keine Diagnose bei Hakimi

  • Aktualisiert: 05.11.2025
  • 15:46 Uhr
  • SID

Bayern-Coach Vincent Kompany stellt sich nach dem 2:1-Sieg bei PSG hinter Rotsünder Luis Diaz. Nach dem harten Einsteigen des Kolumbianers muss Achraf Hakimi verletzt ausgewechselt werden.

Bayern-Coach Vincent Kompany stellt sich nach dem 2:1-Sieg bei PSG hinter Rotsünder Luis Díaz und wünscht Achraf Hakimi schnelle Besserung. Die Verletzungsdramen der Pariser überschatten das Topspiel der Champions League.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat Rotsünder Luis Díaz nach dessen Platzverweis in der Champions League in Schutz genommen - und beste Genesungswünsche an Achraf Hakimi gesendet.

"Ich habe nicht gesehen, dass er einen Spieler verletzen will", sagte der Belgier nach dem mitreißenden 2:1 (2:0) bei Paris Saint-Germain: "Aber natürlich ist es passiert - und dann ist mein einziger Wunsch, dass Hakimi nicht so lange raus ist und schnell wieder fit wird."

Der marokkanische Außenverteidiger war bei einer Grätsche von Díaz umgeknickt und wurde unter Tränen ausgewechselt (45.+8), der Münchner flog für das harte Einsteigen vom Platz. "Ich habe gesehen, dass er Schmerzen hat", berichtete Kompany, bei dem Erinnerungen an die Klub-WM im Sommer aufkamen: "Es ist dasselbe wie bei Jamal Musiala."

Vor knapp vier Monaten hatte sich Bayerns Offensivkünstler im Duell mit PSG eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen.

Anzeige
Anzeige

FC Bayern - Josip Stanisic über Diaz-Rot: "Clever von Hakimi"

Anzeige
Anzeige

Joashua Kimmich denkt an Jamal Musialas Horror-Verletzung

Daran musste auch Joshua Kimmich denken. "Das war so ein bisschen Donnarumma gegen Jamal", sagte der 30-Jährige: "Ein hartes Einsteigen, wo du dem anderen eigentlich nicht weh tun willst, aber im Fußball leider solche Dinge passieren."

Das räumte auch PSG-Trainer Luis Enrique ein. "So ist Fußball, ein Kontaktsport", sagte der Spanier: "Es ist schade, weil es für die Spieler schwierig ist, ich erinnere mich an Musialas Verletzung im Sommer. Es ist einfach einer dieser Momente, in denen man Pech hat."

Neben Hakimi musste beim Titelverteidiger auch der zuletzt angeschlagene Ousmane Dembélé ausgewechselt werden (25.). "Wir müssen bis morgen warten, um die Testergebnisse zu sehen und das Ausmaß der Verletzungen festzustellen", sagte Enrique auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Aber Ousmanes Verletzung hat nichts mit seiner letzten zu tun."

Mehr News und Videos
Nationalkeeper ter Stegen trainiert wieder auf dem Platz
News

Ter Stegen: Comeback rückt näher

  • 05.11.2025
  • 17:27 Uhr
Germany v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Sorgt Julian Nagelsmann für Überraschungen?﻿

  • 05.11.2025
  • 17:23 Uhr
Achraf Hakimi nach dem Foul von Luis Díaz
News

Nach Bayern-Pleite: Hakimi und Dembélé fehlen PSG wochenlang

  • 05.11.2025
  • 17:20 Uhr
Personalbeben im Vorstand der TSG Hoffenheim
News

Machtkampf in Hoffenheim: TSG beruft Schütz und Briel ab

  • 05.11.2025
  • 16:35 Uhr
Korina Janez fällt lange aus
News

Unions Janez erleidet Kreuzbandriss

  • 05.11.2025
  • 16:34 Uhr
Liebt die große Bühne: Gianni Infantino (r.)
News

Premiere in Washington: Infantino ruft Friedenspreis ins Leben

  • 05.11.2025
  • 16:34 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League live: TV-Übertragung, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse

  • 05.11.2025
  • 16:25 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 05.11.2025
  • 16:25 Uhr
Emerich Jenei (1937-2025)
News

Legendärer Steaua-Coach Jenei mit 88 Jahren gestorben

  • 05.11.2025
  • 16:22 Uhr
Fenerbahce SK v VfB Stuttgart - UEFA Europa League 2025 26 League Phase MD3 The Stuttgart team poses for a photo during the UEFA Europa League match between Fenerbahce and Stuttgart at the Chobani ...
News

VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam live: Übertragung der Europa League im Liveticker, im TV und Stream

  • 05.11.2025
  • 16:18 Uhr