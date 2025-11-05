Comeback rückt näher
FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen nach Rücken-OP wieder auf dem Platz
- Aktualisiert: 05.11.2025
- 17:27 Uhr
- SID
Marc-André ter Stegen steht wieder auf dem Platz. Die Zukunft des Nationaltorwarts beim FC Barcelona bleibt dennoch ungewiss.
Nationaltorwart Marc-André ter Stegen ist mehr als drei Monate nach seiner Rückenoperation auf den Platz zurückgekehrt.
Der Keeper des spanischen Meisters FC Barcelona teilte ein Video via Instagram, das ihn beim Passspiel auf dem Rasen zeigt. "Es fühlt sich gut an, wieder Trainingseinheiten auf dem Platz zu absolvieren", schrieb ter Stegen dazu. Schüsse parierte er in dem Clip noch nicht.
Bis zur Rückkehr wird es allerdings noch dauern. Die spanische La Liga hatte ter Stegen im August als Langzeitverletzten eingestuft, was eine Ausfallzeit von mindestens vier Monaten bedeutete.
Ter Stegen war am 24. Juli operiert worden.
Ter Stegen zuletzt nicht mehr Nummer eins
Dass der eigentliche Barca-Kapitän ter Stegen aber im Tor der Katalanen stehen wird, sobald er wieder vollständig fit ist, scheint unwahrscheinlich.
Vor der Saison war ihm der Status als Nummer eins aberkannt worden. Es entbrannte ein öffentlicher Streit, ter Stegen verlor zwischenzeitlich sogar die Kapitänsbinde, erhielt sie aber symbolisch vor dem Saisonbeginn zurück.
Wojciech Szczesny steht aktuell im Tor
Stammkeeper Joan Garcia fällt aktuell wegen eines Innenmeniskusrisses im linken Knie aus. Ersatzmann Wojciech Szczesny genießt das Vertrauen von Trainer Hansi Flick. "'Tek' ist ein fantastischer Torwart. Wir haben drei Titel mit ihm gewonnen", hatte der ehemalige Bundestrainer nach Garcias Verletzung gesagt.
Wie ter Stegens Zukunft angesichts der nötigen Spielpraxis vor der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 aussieht, ist zurzeit unklar.