Marc-André ter Stegen steht wieder auf dem Platz. Die Zukunft des Nationaltorwarts beim FC Barcelona bleibt dennoch ungewiss.

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen ist mehr als drei Monate nach seiner Rückenoperation auf den Platz zurückgekehrt.

Der Keeper des spanischen Meisters FC Barcelona teilte ein Video via Instagram, das ihn beim Passspiel auf dem Rasen zeigt. "Es fühlt sich gut an, wieder Trainingseinheiten auf dem Platz zu absolvieren", schrieb ter Stegen dazu. Schüsse parierte er in dem Clip noch nicht.

Bis zur Rückkehr wird es allerdings noch dauern. Die spanische La Liga hatte ter Stegen im August als Langzeitverletzten eingestuft, was eine Ausfallzeit von mindestens vier Monaten bedeutete.

Ter Stegen war am 24. Juli operiert worden.