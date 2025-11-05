Anzeige
Comeback rückt näher

FC Barcelona: Marc-Andre ter Stegen nach Rücken-OP wieder auf dem Platz

  • Aktualisiert: 05.11.2025
  • 17:27 Uhr
  • SID

Marc-André ter Stegen steht wieder auf dem Platz. Die Zukunft des Nationaltorwarts beim FC Barcelona bleibt dennoch ungewiss.

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen ist mehr als drei Monate nach seiner Rückenoperation auf den Platz zurückgekehrt.

Der Keeper des spanischen Meisters FC Barcelona teilte ein Video via Instagram, das ihn beim Passspiel auf dem Rasen zeigt. "Es fühlt sich gut an, wieder Trainingseinheiten auf dem Platz zu absolvieren", schrieb ter Stegen dazu. Schüsse parierte er in dem Clip noch nicht.

Bis zur Rückkehr wird es allerdings noch dauern. Die spanische La Liga hatte ter Stegen im August als Langzeitverletzten eingestuft, was eine Ausfallzeit von mindestens vier Monaten bedeutete.

Ter Stegen war am 24. Juli operiert worden.

Anzeige
Anzeige

Ter Stegen zuletzt nicht mehr Nummer eins

Dass der eigentliche Barca-Kapitän ter Stegen aber im Tor der Katalanen stehen wird, sobald er wieder vollständig fit ist, scheint unwahrscheinlich.

Vor der Saison war ihm der Status als Nummer eins aberkannt worden. Es entbrannte ein öffentlicher Streit, ter Stegen verlor zwischenzeitlich sogar die Kapitänsbinde, erhielt sie aber symbolisch vor dem Saisonbeginn zurück.

Anzeige
Anzeige

Wojciech Szczesny steht aktuell im Tor

Stammkeeper Joan Garcia fällt aktuell wegen eines Innenmeniskusrisses im linken Knie aus. Ersatzmann Wojciech Szczesny genießt das Vertrauen von Trainer Hansi Flick. "'Tek' ist ein fantastischer Torwart. Wir haben drei Titel mit ihm gewonnen", hatte der ehemalige Bundestrainer nach Garcias Verletzung gesagt.

Wie ter Stegens Zukunft angesichts der nötigen Spielpraxis vor der Weltmeisterschaft im Sommer 2026 aussieht, ist zurzeit unklar.

Weitere Inhalte
ESP: Real Madrid CF - FC Barcelona, Barca La Liga EA Sports. Date 10 Lamine Yamal of FC Barcelona during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and FC Barcelona played at Santiago Berna...
News

Chronisch krank? Sorge um Lamine Yamal

  • 03.11.2025
  • 17:31 Uhr
Vinicius Alonso
News

Alonso über Vinicius-Aktion gegen Valencia: "Hat mich gestört"

  • 03.11.2025
  • 00:12 Uhr
Kylian Mbappe
News

Mbappe strahlt, Vini bleibt Sorgenkind

  • 01.11.2025
  • 23:00 Uhr
Real Madrid CF vs Barcelona FC - LaLiga EA Sports Vinicius Junior of Real Madrid (L) protests following his replacement with Xabi Alonso (R), head coach of Real Madrid, during the LaLiga EA Sports ...
News

Real-Eskalation: Vini Jr. stellt wohl Alonso-Ultimatum

  • 01.11.2025
  • 12:32 Uhr
Funkstille zwischen Alonso (l.) und Vinicius
News

Elber rätselt über Vini Jr.: "Der ist doch Brasilianer"

  • 01.11.2025
  • 09:54 Uhr
Real Madrid CF vs Barcelona FC - LaLiga EA Sports Vinicius Junior of Real Madrid (L) protests following his replacement with Xabi Alonso (R), head coach of Real Madrid, during the LaLiga EA Sports ...
News

Vini-Strafe? Alonso verkündet Entscheidung

  • 31.10.2025
  • 12:27 Uhr
Vinicius Junior haderte mit seiner Auswechslung
News

Vinicius Jr. entschuldigt sich nach Ausraster

  • 29.10.2025
  • 19:37 Uhr
Real Madrid CF vs Barcelona FC - LaLiga EA Sports Vinicius Junior of Real Madrid (L) protests following his replacement with Xabi Alonso (R), head coach of Real Madrid, during the LaLiga EA Sports ...
News

Kommentar: Vini Jr. ist bei Real nicht mehr tragbar

  • 29.10.2025
  • 08:44 Uhr
imago images 1045974088
News

Kroos verteidigt Vinicius Jr. nach Clasico-Ausraster

  • 28.10.2025
  • 14:30 Uhr
Real Madrid vs FC Barcelona
News

Flicks erster Clasico-Dämpfer ist ein Warnsignal

  • 28.10.2025
  • 11:17 Uhr