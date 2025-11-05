DFB-Team: Überrascht Julian Nagelsmann mit seinem Kader? Said El Mala und Lennart Karl im Fokus

Julian Nagelsmann beruft seinen Kader für die letzten Qualispiele. Zumindest einer der Jungstars könnte eine Chance bekommen. Die neuen WM-Trikots mit schwarz-rot-goldenen Rauten im Stile von 1990 liegen bereit, doch die potentiellen Erben von Lothar Matthäus und Co. werden noch gesucht. Bei der Nominierung seines Kaders für den Quali-Showdown in Luxemburg und gegen DFB-Schreck Slowakei gibt Julian Nagelsmann am Donnerstag zum vorletzten Mal vor der Bekanntgabe seines Turnieraufgebots Hinweise - Überraschungen nicht ausgeschlossen. Die Highlights der Champions League am 05.11 ab 23:00 Uhr live auf Joyn! Bleibt für die Spiele am 14. und 17. November jene Mannschaft zusammen, die nach dem Fehlstart im September bei der jüngsten Maßnahme wieder auf WM-Kurs umgesteuert hat? Kehrt Leroy Sané trotz durchwachsener Leistungen bei Galatasaray zurück? Oder erhält gar einer der Jungstars Said El Mala und Lennart Karl eine erste Bewährungschance?

Letzteres scheint möglich, obwohl es eine Abkehr wäre von dem, was der Bundestrainer erst unlängst verkündet hatte. "Wir versuchen immer, die jungen Talente im Auge zu haben. Wir haben aber auch in der A-Nationalmannschaft einen großen Pool", sagte Nagelsmann und warnte vor dem "extrem frühen Hype" beim Kölner El Mala (19) und dem Münchner Karl (17). FC Bayern: Lennart Karl zur WM 2026? Warum Jamal Musiala ein Vorbild sein könnte Das schnelle Hochjubeln sei "viel krasser geworden", ergänzte Nagelsmann und verwies auf die Gefahr von "Kirmes in der Rübe" bei den Teenagern. "Wenn ich mal El Mala nehme – der ist ein super Spieler und wird sicherlich auch ein Top-Spieler", aber: "Er hat noch Schritte zu gehen." Für alle Jungen gelte: "Du musst klar besser sein" als die Arrivierten.

