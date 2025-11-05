Während der Renovierungsarbeiten am Camp Nou erkrankt ein Bauarbeiter an der potenziell tödlichen Krankheit. Das Gesundheitsamt stellt die Kollegen unter Quarantäne und ordnet Tests an.

Ein an den Umbauarbeiten des ikonischen Camp-Nou-Stadion beteiligter Arbeiter wurde positiv auf Tuberkulose getestet.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge leitete die Öffentliche Gesundheitsagentur Barcelona (ASPB) deshalb eine Untersuchung ein und ermittelte die Kontaktpersonen des erkrankten Bauarbeiters.

Insgesamt wurden 23 Mitglieder des Bau-Teams getestet, bei drei von ihnen soll das Ergebnis noch ausstehen. Sollte es zwei weitere positive Tests geben, würde die ASPB offiziell von einem Tuberkulose-Ausbruch sprechen.

Vorsichtshalber wurden die betroffenen Bauarbeiter zunächst unter Quarantäne gestellt. Derzeit laufen Renovierungsarbeiten am Camp Nou, der FC Barcelona trägt seine Heimspiele im Olympiastadion aus.