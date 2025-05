Eine Sache ist jedoch anders. Wenn Enrique nach dem Spiel über den Platz in der Allianz Arena gehen wird, wird eine zentrale Sache diesmal schmerzlich fehlen: Seine Tochter wird dann lediglich in seinen Gedanken vor Ort sein.

Eine weitere Parallele: Erneut kann der Trainer die Königsklasse in Deutschland gewinnen - München ist in diesem Jahr der Austragungsort.

Doch der Spanier ist nicht bei seinem Team, stattdessen befindet er sich in jenem Mittelkreis mit seiner fünfjährigen Tochter Xana Martinez. Das junge Mädchen schwenkt eine große Fahne in den Farben des FC Barcelonas. Ihr Vater steht neben ihr, seine Arme ausgebreitet und strahlend vor Freude.

Es ist der 06. Juni 2015 in Berlin: Luis Enrique steht am Mittelkreis des Olympia Stadions. Er krönte sich soeben zum Champions-League -Sieger mit dem FC Barcelona . Seine Mannschaft setzte sich im Finale mit 3:1 gegen Juventus Turin durch.

Für Luis Enrique wird das Champions League Finale besonders emotional. Vor zehn Jahre hielt der Trainer die Trophäe bereits in den Händen, damals noch mit seiner Tochter an seiner Seite. Dieses Mal wird sie ihrem Vater im Finale schmerzlich fehlen.

Emotionale Worte von Luis Enrique: "Stern, der unsere Familie leitet"

Xana Martinez verstarb 2019 - im Alter von nur neun Jahren - an einem Osteosarkom, einem bösartigen Knochentumor. Für Enrique, der seinen Trainerjob bei der spanischen Nationalmannschaft im März desselben Jahres niederlegte - um für seine Tochter zu kämpfen - ein unbeschreiblicher Schmerz.

Auf "X" (ehemals Twitter) zeigte sich der 55-Jährige damals emotional gepackt: "Du wirst der Stern sein, der unsere Familie leitet." Drei Monate brauchte er daraufhin, um als Vater diesen Verlust zu verarbeiten. Dann folgte die Rückkehr in den Fußball und von da an widmete er jegliche Erfolge seiner Xana.

So auch am 27. November 2022. Die WM in Katar befindet sich im vollen Gang - Spanien unter Nationaltrainer Enrique trifft auf die deutsche Nationalmannschaft. Für den Trainer eine entscheidende Partie, für den Menschen Enrique jedoch nur Nebensache.

"Heute spielen wir nicht nur gegen Deutschland, heute ist auch ein ganz besonderer Tag, denn Xanita wäre 13 Jahre alt geworden," beginnt der Coach auf "Instagram" und führt in Gedenken an seine Tochter fort: "Amore, wo auch immer du bist, viele Küsse, hab einen tollen Tag, wir lieben dich."