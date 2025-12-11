BVB - Nico Kovac reagiert auf Nico Schlotterbeck: Angeprangerter Dortmunder "selbstkritisch"

Nico Schlotterbeck hält eine denkwürdige Wutrede nach dem Spiel des BVB in der Champions League.

Trainer Niko Kovac von Borussia Dortmund hat Verständnis für die harsche Kollegenkritik seines Kapitäns Nico Schlotterbeck gezeigt. "Als Führungsspieler hat er mit Sicherheit das Recht, gewisse Sachen anzusprechen. Dass er verärgert ist über das Verhalten, das wir an den Tag gelegt haben, ist völlig normal", sagte der BVB-Coach am Donnerstagmittag nach dem enttäuschenden 2:2 in der Champions League gegen den krassen Außenseiter FK Bodö/Glimt aus Norwegen.

Schlotterbeck hatte nach dem Spiel bei DAZN die fehlende "Winner-Mentalität" beklagt und vor allem die Einwechselspieler Karim Adeyemi und Serhou Guirassy deutlich kritisiert: "Wenn man in der 60. Minute reinkommt, erwarte ich 30 Minuten Volldampf."