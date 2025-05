Champions-League-Finale 2025: So läuft die Ticket-Vergabe für das Endspiel in München

Das Champions-League-Finale in München lautet Paris Saint-Germain - Inter Mailand. Für Fans der deutschen Top-Mannschaften bleibt somit nur ein kleines Ticket-Kontingent. ran hat alle Infos zum Ticket-Verkauf. Am 31. Mai steht in der Münchner Allianz Arena das Finale der Champions League an. Nach den Halbfinal-Begegnungen zwischen dem FC Barcelona - Inter Mailand und PSG - FC Arsenal ist klar: Inter Mailand und Paris Saint-Germain bestreiten das Champions-League-Finale 2025 in München. Für die allgemeine Öffentlichkeit gibt es lediglich ein überschaubares Ticketkontingent. Auch beim DFB-Pokalfinale gab es zuletzt Unmut über die Ticketvergabe Paris Saint-Germain ringt Arsenal im Halbfinale nieder - Finale in München steht fest

Champions-League-Finale in München: So läuft der Ticket-Verkauf Fußballfans konnten sich bis zum 11. April über das Portal der UEFA für Final-Tickets Champions-League bewerben - allerdings nur für maximal zwei Karten pro Person. Um diese allerdings auch zu erhalten, müssen Bewerber im Losverfahren erfolgreich sein. Von den 64.500 Plätzen in der Münchner Arena sind insgesamt 38.700 "direkt für Fans und die Öffentlichkeit" bestimmt, teilte die UEFA mit. Davon gehen jeweils 18.000 Tickets an die beiden Finalteilnehmer Inter Mailand und Paris Saint-Germain. Folgerichtig bleiben nur noch 2.700 Karten für den freien UEFA-Verkauf übrig - Bewerber brauchen also viel Glück. Die restlichen knapp 26.000 Plätze werden von der UEFA an Sponsoren etc. verteilt und sind nicht an die breite Öffentlichkeit adressiert.

Wie viel kostet ein Ticket für das Champions-League-Finale? Die Tickets für das Champions-League-Finale in München wurden in drei Kategorien für 180, 650 und 950 Euro angeboten. Die günstigste Kategorie "Fans First" wird den Finalteilnehmern Inter Mailand und Paris Saint-Germain zur Verfügung gestellt und kostet 70 Euro. Für das Finale der Europa League in Bilbao müssen Fans 40, 65, 160 oder 240 Euro bezahlen. Am günstigsten sind die Ticketpreise in der Conference League: Für das Finale in Breslau kosten die Tickets 25, 45, 140 oder 190 Euro. Nach Schiri-Kritik: Experte widerspricht Hansi Flick

