Paris Saint-Germain gegen FC Arsenal – Pressestimmen: "Ein Spiel von der Unsterblichkeit entfernt"

Entsprechend wird PSG von der internationalen Presse auch gefeiert. Während in England Ernüchterung über die Leistung des FC Arsenal herrscht.

Dass das zweite Halbfinale der Champions League deutlich weniger spektakulär war als jenes zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand , lag auch an der starken Leistung von Paris Saint-Germain .

The Sun (England): Gunned down! (Niedergeschossen) Die Saison der Gunners ist vorbei, da Artetas Mannschaft nach Donnarummas Meisterleistung verpasste Chancen bereut

Das Wichtigste in Kürze

The Telegraph (England): Arsenal scheitert, Paris Saint-Germain zieht mühelos ins Champions-League-Finale ein

PSG: "Den Sternen ein Stück näher"

L'Equipe (Frankreich): Im Finale ohne Zittern! PSG zähmt Arsenal und fordert Inter Mailand im Champions-League-Finale heraus – dem zweiten seiner Geschichte

Eurosport France (Frankreich): Den Sternen ein Stück näher

So Foot (Frankreich): PSG zieht ins Finale ein! Fünf Jahre später kehrt Paris ins Finale zurück!

Foot01 (Frankreich): PSG hat sich bravourös für das Finale qualifiziert!

Sport (Spanien): Donnarumma und Fabian sind ein Champions-League-Finale wert

Mundo Deportivo (Spanien): PSG verdrängt Arsenal und Luis Enrique kämpft um seinen zweiten Champions-League-Titel

Gazzetta dello Sport (Italien): Am Tor zum Himmel. Es ist PSG, das sich wieder einmal dank der Paraden von Gigio Donnarumma das Ticket für das Champions-League-Finale gegen Inter am 31. Mai in München gebucht hat

Tuttosport (Italien): Alle nach München! Inter-PSG ist das Finale: Arsenal K. o.! Inzaghi und Lautaro werden Luis Enrique und Donnarumma herausfordern

Spox (Deutschland): Zu abgezockt für Arsenal! PSG folgt Inter ins Münchner Finale

Sky Sport (Deutschland): Historische Premiere in München! PSG folgt Inter ins Finale

Sport1 (Deutschland): Elfer-Patzer egal! PSG fährt nach München