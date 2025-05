Paris Saint-Germain schlägt den FC Arsenal über zwei Spiele souverän, zieht ins Finale der Champions League ein und schickt als großer Favorit stille Grüße an Kylian Mbappe. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

"Die größte Veränderung ist jetzt gerade, dass wir wie ein Team sind", sagte Achraf Hakimi letzte Woche im Interview mit "CBS": "All die Spieler, die gespielt haben und auch nicht gespielt haben, wir sind alle zusammen. Wir rennen füreinander und wir sind wie eine Familie. Vorher war es anders."

Was der Außenverteidiger da gesagt hat, war für alle, die Paris Saint-Germain in dieser Saison verfolgt haben, längst kein Geheimnis mehr. Es ist offenkundig auf dem Platz zu sehen, was sich verändert hat.

Gegen den FC Arsenal haben die Franzosen in beiden Spielen abermals bewiesen: Sie sind so komplett wie vielleicht noch nie. Es gab Spielzeiten, in denen war PSG offensiv besonders stark.

Es gab Saisons, in denen sie in Ballbesitz sehr gut waren. Und es gab vor allem diese eine Spielzeit unter Thomas Tuchel, in der sie es geschafft haben, taktisch und strategisch einen guten Kompromiss zu finden.

Einen Kompromiss aus einer ordentlichen Defensivtaktik und dem Bedürfnis der Superstars, gegen den Ball nur das Nötigste zu tun. Kylian Mbappe und Neymar waren damals von den meisten Aufgaben gegen den Ball befreit, durften mehr oder weniger schalten und walten, wie sie wollen.